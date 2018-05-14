Летние опыты и затеи на природе: 13 невероятных идей

Солнечные часы

Устроить солнечные экваториальные часы на даче или на площадке совсем не сложно. Гномон — будущую стрелку солнечных часов, можно соорудить из палки, картона или черенка от лопаты. Если вы хотите сделать все точно по науке и определять не солнечное, а московское время, угол наклона гномона должен быть равен географической широте вашей местности. Циферблат делится на 24 части. Очень красиво можно обозначить деления ракушками или выложить цифры из камешков.

Солнечные рисунки или цианотипия

Специальным светочувствительным раствором нужно покрыть бумагу или ткань, затем разложить на нем силуэты, вырезанные из бумаги, засушенные травинки и цветы, листья, кружева, накрыть стеклом и оставить на 3-4 минуты на ярком солнце. Сверху стекла можно разложить небольшие предметы (ключи, ракушки), стеклышки марблс. А потом промыть водой. Происходит химическая реакция, на красивом синем фоне остаются белые силуэты, очертания травинок. Для приготовления раствора необходим ферроцитрат аммония (III) — (25 г на 100 мл дистиллированной воды) и красная (кровяная) соль — ферроцианид калия — (10 г на 100 мл дистиллированной воды). Раствор делается с расчетом на один раз и наносится при красном свете на бумагу. Готовые наборы для цианотипии продаются в фотомагазинах.

Кстати, если солнце — частый гость на балконе, можно разместить на листе обычной цветной или тонированной бумаги любые предметы и положить на солнечное место. Бумага выцветет, а силуэты предметов останутся.

Солнечная татуировка

Для детей постарше, которые любят загорать, или крепко спящего папы, можно сделать солнечный сюрприз. Наклеить на руку или спину изображение бабочки или цветка (контур можно вырезать внутри) или повязать повязку-трафарет с вырезанным внутри изображением. На фоне загорелой кожи появится белая картинка.

Приручить радугу

Можно увидеть домашнюю радугу, воспользовавшись шлангом или брызгалкой для цветов в солнечную погоду. А поиграть в радугу поможет опыт с семью стаканчиками, лимонной кислотой и содой. Выучите с ребенком заветный стишок про охоту на фазана, налейте в каждый стаканчик краску или пищевой краситель соответствующего цвета, затем добавьте соду и лимонную кислоту, добавьте воду. Радужная река готова. Очень здорово провести опыт на акварельной бумаге формата А3, получится красивый фон для картины.

Песочный вулкан

Любимый многими эксперимент с содой и уксусом можно усовершенствовать, сделав вулкан не из пластилина, а из песка, поместив внутрь пластиковую емкость. Как вариант для детей постарше − выкопать настоящий вулкан из сырого песка, а внутрь положить сухую траву и поджечь. Валит настоящий дым, восторг детей вам обеспечен.

Лупа и выжигание

Попробуйте немного модифицировать горький опыт любознательного Эмиля из Леннеберги и выжечь при помощи лупы и солнечного луча не дыру на шляпе, а красивый узор на деревянной дощечке в подарок бабушке.

Змеи из пузырей

На бутылку с отрезанным дном или стаканчик нужно надеть старый носок и закрепить резинкой. Наливаем в миску немного воды, средство для мытья посуды, и дуем в горлышко бутылки. Появляется гирлянда из мыльной пены, напоминающая змею или бороду.

Ловить ветер

Чтобы «поймать» ветер, можно смастерить из ткани мячик-комету, пришив к нему хвост из фетра или гофрированной бумаги. А можно сделать из проволочного кольца и пакетов-маек сеть и, привязав к палке, сбегать с ней с холма с диким гиканьем или смотреть за направлением ветра. Или попросить ветер сыграть на старых вилках и ложках, расписанных акрилом и подвешенных на яблоне. Музыку ветра можно смастерить также из цветочных горшков небольшого диаметра, бус, лент и бубенчиков.

Двухступенчатая ракета из воздушных шариков

Такую ракету сможет сделать даже шестилетний ребенок. У пластикового стаканчика нужно отрезать дно. Надуть длинный шарик и засунуть его в стаканчик, а затем снизу поместить надутый маленький круглый шарик. Развязать веревочку у маленького шарика − ракета взлетит!

Водная ракета «Папа может»

Без папы или дедушки в этом случае не обойтись. Запускать ракету лучше в чистом поле. Для ракеты нужна 1,5 литровая бутылка, ниппель от велосипеда, насос и пробка от винной бутылки или спортивный дозатор от пластиковой бутылки. Ниппель устанавливается в пробку, для герметичности можно промазать детали суперклеем. Площадка для запуска играет роль подставки для удерживания бутылки в вертикальном положении. При запуске один взрослый держит бутылку, другой накачивает насосом. Пробка вылетает, ракета взмывает в воздух на высоту 6-9 этажей! Предупредите детей, чтобы при запуске они отошли подальше и ни в коем случае не наклонялись над ракетой.

Машина на газировке

Наверняка в хозяйстве любого ребенка отыщется нижняя часть машинки с колесами. Любимый многими опыт ментос + газировка превратит ненужные обломки в реактивную машину, если закрепить на платформе бутылку и кинуть внутрь ментос, когда она будет в вертикальном положении. Когда реакция начнется, заткните горлышко бутылки пальцем и ставьте машину на колеса. Она поедет, оставляя за собой сладкий фонтан.

Эксперимент с эрозией почвы

Чтобы наглядно показать детям как важны растения и опасна эрозия почвы, возьмите три бутылки, разрезанные пополам. В одну посейте семена или поместите землю с растущей травой, в другую насыпьте землю с листьями, в третью песок. К горлышку привесьте на веревочке перевернутое горлышко от бутылки или донышко. Вода при поливе земли в бутылке будет вытекать, а ребенок увидит, как корни растений оберегают землю от разрушения, а воду от загрязнения.

Водопроводный лабиринт

Устроить настоящий лабиринт для воды из труб, ковшиков и старых кастрюль совсем не сложно. Для основы подойдет забор, старая дверь или деревянная панель. В дело пойдут гвозди или шурупы, веревки, разрезанные вдоль бутылки, старые шланги и ваша фантазия. Переливать воду и придумывать новые комбинации для водного лабиринта дети могут бесконечно.

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