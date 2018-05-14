12 мая комбинат «Черемушки» в рамках городского «Дня без турникетов» распахнул свои двери для всех желающих

А всего работу более 50 предприятий смогли посмотреть москвичи и гости столицы в рамках акции 11-12 мая. Среди них и КБК «Черемушки».

Посетители комбината смогли наблюдать весь процесс приготовления хлеба, тортов, печенья. Особый интерес вызвали у гостей «Черемушек» знаменитый торты. После рассказа о технологии приготовления десерта, всех угостили свежайшими тортами и булочками.

Напомним, «День без турникетов» — мероприятие, которое правительство Москвы проводит совместно с производственными предприятиями столицы. Всем желающим предоставляется возможность прийти на заводы, фабрики, комбинаты, посмотреть, как создаются вещи и продукты, которыми они пользуются в быту каждый день.

Фото: to-world-travel.ru.