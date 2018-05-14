Толкалиной потребовалась перезагрузка

Востребованной российской актрисе требуется перезагрузка для успешного участия в различных проектах. Одним из мест, которые оказывают на нее благотворное влияние, Любовь считает райские сады европейских отелей. Находясь наедине с собой в окружении цветущих деревьев, Толкалина забывает о спешке и суете реального мира.

Любовь признается, что близость Венеции, живописных Эуганских холмов, Палладианских вилл, Падуи, Вероны и других волшебных мест заставляют ее отправляться в новые путешествия. Но утренние часы актриса предпочитает проводить именно в тишине на природе. Любовь признается, что парки, сады, лес являются для нее главными местами силы.

Подписчики Толкалиной заметили, что для них ее блог также является местом отдыха от однообразия: «Среди бесчисленных фото с надувными губами и в купальниках по всем социальным сетям Ваше фото — просто шедевр! Все-таки „есть женщины в русских селениях. Такая в них особенная стать…“»