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Толкалиной потребовалась перезагрузка
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Толкалиной потребовалась перезагрузка 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Востребованной российской актрисе требуется перезагрузка для успешного участия в различных проектах. Одним из мест, которые оказывают на нее благотворное влияние, Любовь считает райские сады европейских отелей. Находясь наедине с собой в окружении цветущих деревьев, Толкалина забывает о спешке и суете реального мира.
Любовь признается, что близость Венеции, живописных Эуганских холмов, Палладианских вилл, Падуи, Вероны и других волшебных мест заставляют ее отправляться в новые путешествия. Но утренние часы актриса предпочитает проводить именно в тишине на природе. Любовь признается, что парки, сады, лес являются для нее главными местами силы.
Подписчики Толкалиной заметили, что для них ее блог также является местом отдыха от однообразия: «Среди бесчисленных фото с надувными губами и в купальниках по всем социальным сетям Ваше фото — просто шедевр! Все-таки „есть женщины в русских селениях. Такая в них особенная стать…“»
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