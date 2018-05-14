Ещё
Опозорил тещу: Тарзан показал маму Королевой в неприглядном виде
Далее:
Читайте также:
Ещё
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью

Опозорил тещу: Тарзан показал маму Королевой в неприглядном виде 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Супруг певицы нечаянно поставил родственницу в неловкое положение.
Как все знают, у Сергея Глушко прекрасные отношения с мамой жены — Людмилой Ивановной Порывай. Наташа и Сергей уже 15 лет живут в официальном браке, и о тещах, которые любят строить козни и настраивать дочек против мужей, Тарзан знает только из анекдотов. А вот Людмила Ивановна регулярно чувствует на себе, какой юморист ее зять. Он не только сам на снимках в соцсетях кривляется и периодически озадачивает аудиторию снимками своих частей тела в разных ракурсах, но и способен тещу так преподнести, что смеяться над ней будет весь интернет.
Очередной подобный поступок Сергей совершил во время ужина.
«Я спросил у окуня: «Где моя любимая?» Окунь не ответил мне, он ведь не живой…» — написал шоумен и выложил фото с рыбой на тарелке и Людмилой Ивановной на заднем плане. Ее внешний вид очень удивил поклонников Глушко.
Почти все были солидарны во мнении, что у мамы Люды у самой глаза как у окуня, да и в принципе здесь она похожа на рыбу или какую-то водяную женщину из советских сказок. Случайные гостьи странички Сергея заметили, что он не очень красиво поступил с родственницей, опубликовав такой кадр, где она явно неудачно получилась.
Но в основном все пришли в восторг и в который раз позавидовали Королевой, которой повезло жить с таким веселым человеком. Неудивительно, что они столько лет вместе, ведь чувство юмора в отношениях — это бесценно. А Людмила Ивановна для своих 72 лет прекрасно выглядит.
Женский бунт: Бланшетт, Котийяр, Хайек устроили демонстрацию в Каннах
Черта каждого знака зодиака, которая мешает стать счастливее
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Новая конкурентка в борьбе за Егора Крида: холостяк привел на Анна Седокова шокировала неестественным прессом Пынзарь в микрошортах вызвала жаркие споры в сети
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью10
Девушка стала живой куклой Барби с огромной грудью14
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое4
Самый сложный тест на перфекционизм5
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников67
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение