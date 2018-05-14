Опозорил тещу: Тарзан показал маму Королевой в неприглядном виде

Супруг певицы нечаянно поставил родственницу в неловкое положение.

Как все знают, у Сергея Глушко прекрасные отношения с мамой жены — Людмилой Ивановной Порывай . Наташа и Сергей уже 15 лет живут в официальном браке, и о тещах, которые любят строить козни и настраивать дочек против мужей, Тарзан знает только из анекдотов. А вот Людмила Ивановна регулярно чувствует на себе, какой юморист ее зять. Он не только сам на снимках в соцсетях кривляется и периодически озадачивает аудиторию снимками своих частей тела в разных ракурсах, но и способен тещу так преподнести, что смеяться над ней будет весь интернет.

Очередной подобный поступок Сергей совершил во время ужина.

«Я спросил у окуня: «Где моя любимая?» Окунь не ответил мне, он ведь не живой…» — написал шоумен и выложил фото с рыбой на тарелке и Людмилой Ивановной на заднем плане. Ее внешний вид очень удивил поклонников Глушко.

Почти все были солидарны во мнении, что у мамы Люды у самой глаза как у окуня, да и в принципе здесь она похожа на рыбу или какую-то водяную женщину из советских сказок. Случайные гостьи странички Сергея заметили, что он не очень красиво поступил с родственницей, опубликовав такой кадр, где она явно неудачно получилась.

Но в основном все пришли в восторг и в который раз позавидовали Королевой, которой повезло жить с таким веселым человеком. Неудивительно, что они столько лет вместе, ведь чувство юмора в отношениях — это бесценно. А Людмила Ивановна для своих 72 лет прекрасно выглядит.

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