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В рекламной кампании «Билайн» появился новый герой — кто он?
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В рекламной кампании «Билайн» появился новый герой — кто он? 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Оператор связи «Билайн» и агентство Contrapunto запустили новую рекламную кампанию «Скоро все заговорят». В ней бренд не только отказался от своего лица — Сергея Светлакова, но и не стал знакомить зрителей с новым главным героем.
Короткие ролики-тизеры, которые появились на ТВ и в digital 14 мая, предваряют запуск новой кампании «Билайн». Парадоксально: кроме главного героя (и это не Сергей Светлаков!) в кадре почти ничего нет, но, тем не менее, личность персонажа всё равно остается не раскрытой. Неизвестна и тема новой промокампании.
Sostav узнал у «Билайн», не означает ли такая нестандартная презентация нового героя смену лица бренда (Сергея Светлакова).
Пресс-служба «Билайн»:
Контракт Сергея с «Билайн» продолжает действовать. Сотрудничество с компанией остается в силе. Помимо Светлакова, в рекламе «Билайн» всегда были задействованы и другие медийные лица. Новый герой призван «освежить» коммуникации компании.
Премьера ролика из новой кампании на федеральном ТВ и онлайн-каналах состоится 21 мая 2017 года. Бренд в том числе запустит прероллы в цифровых каналах и интернет-баннеры, а также будет использовать возможности других площадок продвижения.
Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»
Пока мы не хотим раскрывать все козыри нашей новой рекламной кампании. Могу сказать, что это будет совершенно новый герой и новая яркая, масштабная история. А о чем «скоро все заговорят» — вы узнаете уже в самое ближайшее время.
Вашему вниманию новые интригующие ролики от «Билайн». Говоря о новом герое, Sostav делает ставки на Александра Ревву, а вы?
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