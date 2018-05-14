Как порадовать родных в екатеринбургском Главпочтамте

Издание «Аргументы и факты» предлагает оформить льготную подписку в период с 10 по 20 мая во всех почтовых отделениях

У жителей Екатеринбурга такая возможность появится 17 мая на Главпочтамте, где всех подписавшихся ждут приятные сюрпризы. И еще один важный момент: порадуйте своих родных, бабушек, дедушек, родителей — подарите им любимую газету с доставкой на дом.

Льготная подписка на печатное издание «Аргументы и Факты» с региональным приложением внутри — 17 мая на екатеринбургском Главпочтамте (проспект Ленина, 39). Режим работы — с 8.00 до 22.00.