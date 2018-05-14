Ещё
Как порадовать родных в екатеринбургском Главпочтамте
Далее:
Читайте также:
Ещё
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью

Как порадовать родных в екатеринбургском Главпочтамте 

АиФ Урал 44 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Издание «Аргументы и факты» предлагает оформить льготную подписку в период с 10 по 20 мая во всех почтовых отделениях.
У жителей Екатеринбурга такая возможность появится 17 мая на Главпочтамте, где всех подписавшихся ждут приятные сюрпризы. И еще один важный момент: порадуйте своих родных, бабушек, дедушек, родителей — подарите им любимую газету с доставкой на дом.
Льготная подписка на печатное издание «Аргументы и Факты» с региональным приложением внутри — 17 мая на екатеринбургском Главпочтамте (проспект Ленина, 39). Режим работы — с 8.00 до 22.00.
АиФ Урал: последние новости
«Война!» Каким был 22 июня 1941 года для жителей Урала Имя сыну – Победа. Пенсионер из Асбеста 73 года живет с необычным именем Свердловчанина представили к награде за спасение тонувших детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью10
Девушка стала живой куклой Барби с огромной грудью14
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое4
Самый сложный тест на перфекционизм5
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников67
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение