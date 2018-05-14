Панацея от усталости. Как совместить роли начальника, матери и жены

В течение последних десятилетий бизнес-среда заставляла женщин, стремившихся занять руководящие позиции в российских компаниях, тяжело и много работать, копировать мужской тип поведения, принимать на себя мужские функции и часто жертвовать своим «женским счастьем». Тем временем цифровизация внесла свои коррективы. Успех перестал напрямую зависеть от объема вложенных усилий. Сегодняшними героями стали оппортунисты, построившие бизнес на своем хобби, успевающие жить полноценной жизнью, не просиживая сутки в офисе. Новые вводные провоцируют фрустрацию у многих женщин-руководителей и заставляют их выходить из зоны комфорта, а также искать себе место в новой системе координат, ежедневно отвечая себе на вопрос, как обрести гармонию.

Симптомы болезни

Давайте разберемся, как определить, что баланс нарушен и как выйти из этой ситуации. Основными симптомами дисгармонии традиционно становятся переутомление, повышенное раздражение, сложность переключиться и сосредоточиться на чем-то другом. Как правило, причина такого состояния — неверное распределение энергетического ресурса. Например, женщина тратит весь свой ресурс на работу и не восполняет его в нужном объеме. Известно, что для того, чтобы мышца могла напрячься на 100 процентов, она должна уметь расслабляться на 100 процентов. Это значит, что если мы не расслабляемся или не восполняем свой энергетический сосуд, помимо того, что мы себя разрушаем, мы перестаем быть эффективными.

Возникновение энергетического дефицита в затяжном состоянии может привести не просто к карьерному кризису, но и к депрессии или даже болезни. Кстати, от природы женщины хуже переносят усталость, чем мужчины, поэтому переутомление у женщин-топов действительно часто встречается. Другая распространенная причина — постоянное чувство вины. Женщины имеют десятки социальных ролей и зачастую их больше, чем у мужчин. В течение жизни эти роли активно совмещаются, постоянно переплетаясь. Мало кому удается реализовываться в каждой из них на 100% — некоторые женщины-управленцы часто чувствуют себя «неполноценными» матерями, женами и так далее.

Выбрать главную роль

В этой ситуации важно определить, какие роли для вас важны. В данном случае может помочь специальная таблица. Нарисуйте табличку из трех колонок: в первой запишите список ролей, в которых вы находитесь и которые вам важны. Например, мать, жена, сестра, руководитель. Во второй для каждой роли ответьте на вопросы: что важно для меня в этой роли? какой я хочу быть? А в третьей запишите действия, которые вам необходимо сделать, чтобы добиться желаемого в каждой из ролей. Например, вы чувствуете, что вы недостаточно хорошая мать, потому что очень много работаете. Вы описываете во второй колонке, какой матерью вам хотелось бы быть: для вас важно быть интересным собеседником для детей, не сидеть дома, вам важна близость с детьми. Далее вы прописываете действия, которые помогут вам достичь результата. Например, вы будете вовремя уходить с работы, чтобы провести остаток дня с детьми. Также можно определить для себя, что не менее одного дня в неделю вы полностью проводите с ними. Эта таблица помогает снизить тревожность и систематизироваться. Осознанность в процессе поиска баланса позволяет многим женщинам реализовать себя сразу в нескольких ролях.

Панацеи не существует

Как и во многих других случаях, идеального рецепта по соблюдению work and life balance не существует. Но для достижения оптимального результата важна правильная расстановка приоритетов. Для того, чтобы проанализировать ситуацию, можно воспользоваться эффективным инструментом — колесом жизненного баланса. Человеку предлагается на листе бумаги начертить круг, который необходимо разбить на сектора — сферы жизненных приоритетов. Это могут быть семья, карьера, хобби, развлечения, здоровье, в общем, все, что так или иначе имеет важность для человека. Далее необходимо оценить уровень удовлетворенности той или иной сферой своей жизни, оценив каждую от 0 до 10 и закрасив в круге каждую из областей. Область, которая получила наименьшее количество баллов, является приоритетной, над ней надо работать в первую очередь и так по возрастанию.

Таким образом можно наглядно определить, в каких сферах жизни наблюдается дефицит. Далее необходимо проанализировать, какие действия необходимо предпринять, чтобы в каждом секторе было 10 баллов, задав себе вопрос «что мне нужно сделать, чтобы моя степень удовлетворенности была на 10 баллов?». В результате данного упражнения получится список, который может стать прекрасным руководством к действию. Данный список необходимо оценить по SMART-критериям: каждая цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и соотносимой с конкретным сроком. Если не проделать эту работу, уровень собственной неудовлетворенности может только повысится.

Еще один полезный инструмент

Есть еще один прекрасный коучинговый инструмент, который позволяет диагностировать текущий энергетический баланс и приводит к осознанности — таблица «энергетический ресурсов». Разделите лист А4 на 2 половины: в одной напишите на что вы тратите вашу энергию (ежедневно или еженедельно), далее рядом отметьте из 100% сколько уходит на каждое действие. Например, работа — 60%, дорога до работы и до школы —15%, семейные обязанности — 10% и т.д. Во второй половине напишите, список действий, которые позволяют Вам восстановить энергию. Например, спорт 2 раза в неделю — 10% и так далее. Проанализируйте, что получилось у вас и ответьте себе на вопрос, как сделать так, чтобы при затрачивании 100% энергии вы могли восстанавливать 100%. Из моей практики могу сказать, что у большинства руководителей по итогам этого упражнения получается следующее распределение: «трачу 100%, восполняю 30-40% и то, с учетом отпуска».

День за днем соблюдая work and life balance, женщина-руководитель получит уверенность в том, что она уделяет достаточно внимания всем необходимым сферам ее жизни. Кроме того, она почувствует прилив сил за счет компенсации дефицита энергии.

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