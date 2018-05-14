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Умер британский архитектор Уилл Олсоп
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Умер британский архитектор Уилл Олсоп 

Strelka Magazine 18 минут назад
Фото: Strelka Magazine
Один из самых неординарных архитекторов скончался после непродолжительной болезни 12 мая. В декабре Олсопу исполнилось 70 лет.
Британец известен своими насыщенными и яркими проектами с мультяшными формами. Олсоп родился в 1947 году в Нортхэмптоне, учился в архитектурной школе AA School. В возрасте 23 лет он занял второе место в конкурсе на проект Центра Помпиду в Париже, уступив Ричарду Роджерсу и Ренцо Пьяно.
В 1990-х архитектор приложил руку к нескольким зданиям в Москве. В их числе — офисный комплекс Millennium House, здание Deutsche Bank на улице Щепкина и жилой комплекс на улице Рочдельская. За свое самое известное творение — здание библиотеки Пэкхем в Лондоне — Олсоп в 2000 году получил премию Стерлинга. Тогда же он стал кавалером ордена Британской империи.
Peckham Library / фото: David Fisher / Flickr
Sharp Centre For Design / фото: Thomas Hawk / Flickr
В 2015 году Олсоп выступил в рамках летней программы на «Стрелке», а перед этим дал интервью Strelka Magazine — об Англии 1960-х, трендах в архитектуре и секретном проекте частного дома в Москве.
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