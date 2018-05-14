Умер британский архитектор Уилл Олсоп

Один из самых неординарных архитекторов скончался после непродолжительной болезни 12 мая. В декабре Олсопу исполнилось 70 лет.

Британец известен своими насыщенными и яркими проектами с мультяшными формами. Олсоп родился в 1947 году в Нортхэмптоне, учился в архитектурной школе AA School. В возрасте 23 лет он занял второе место в конкурсе на проект Центра Помпиду в Париже, уступив Ричарду Роджерсу и Ренцо Пьяно.

В 1990-х архитектор приложил руку к нескольким зданиям в Москве. В их числе — офисный комплекс Millennium House, здание Deutsche Bank на улице Щепкина и жилой комплекс на улице Рочдельская. За свое самое известное творение — здание библиотеки Пэкхем в Лондоне — Олсоп в 2000 году получил премию Стерлинга. Тогда же он стал кавалером ордена Британской империи.

Peckham Library / фото: David Fisher / Flickr

Sharp Centre For Design / фото: Thomas Hawk / Flickr

В 2015 году Олсоп выступил в рамках летней программы на «Стрелке», а перед этим дал интервью Strelka Magazine — об Англии 1960-х, трендах в архитектуре и секретном проекте частного дома в Москве.