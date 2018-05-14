Сеанс дыхательной гимнастики устроят в Молжаниновском

В управе района Молжаниновский во вторник, 15 мая, для представителей пожилого возраста профессиональный инструктор по фитнесу филиала «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский» проведет мастер-класс по дыхательной гимнастике.

— К сожалению, большинство людей дышат неправильно, излишне напрягая грудную клетку или брюшную полость, делая быстрые выдохи или короткие паузы между выдохом и вдохом. Но в наших силах научиться здоровому дыханию и тем самым изменить работу всего организма. Для этого существует дыхательная гимнастика, — отметили в ТЦСО.

Начало в 14.00. А в 16.00 будет организован урок по скандинавской ходьбе.

— Людям старшего возраста помогут научиться правильно ходить со специальными палками, ведь в основе этого, вроде бы простого вида физической активности, лежит определенная техника, — отметили в ТЦСО.

Участников ждут по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2 (управа района). Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)