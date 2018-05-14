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Сеанс дыхательной гимнастики устроят в Молжаниновском
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Сеанс дыхательной гимнастики устроят в Молжаниновском 

Управа района Молжаниновский города Москвы 20 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В управе района Молжаниновский во вторник, 15 мая, для представителей пожилого возраста профессиональный инструктор по фитнесу филиала «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский» проведет мастер-класс по дыхательной гимнастике.
— К сожалению, большинство людей дышат неправильно, излишне напрягая грудную клетку или брюшную полость, делая быстрые выдохи или короткие паузы между выдохом и вдохом. Но в наших силах научиться здоровому дыханию и тем самым изменить работу всего организма. Для этого существует дыхательная гимнастика, — отметили в ТЦСО.
Начало в 14.00. А в 16.00 будет организован урок по скандинавской ходьбе.
— Людям старшего возраста помогут научиться правильно ходить со специальными палками, ведь в основе этого, вроде бы простого вида физической активности, лежит определенная техника, — отметили в ТЦСО.
Участников ждут по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2 (управа района). Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)
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