В клубе «Атом» Хорошево-Мневников всех желающих обучили этикету

В клубе «Атом» Хорошево-Мневников состоялась лекция — мастер-класс по этикету.

Мероприятие провела Елена Вервицкая — преподаватель современного этикета, автор тематических книг и публикаций, ведущая телевизионных передач «Этикет», «Уроки хороших манер», «Домашний салон».

— Елена Анатольевна рассказала, как развить и сохранить в себе женственность, быть хозяйкой своей судьбы, прекрасной феей домашнего очага, уверенно продвигаться по карьерной лестнице. Как много значит красивый стол в будни, вовремя отправленное поздравление, изящный вид дома, телефонный этикет и многое-многое другое

В клубе «Атом» запланирован цикл лекций и мастер-классов по этому направлению. За анонсами можно следить на сайте clubatom.ru. (ео)