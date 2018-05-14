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В клубе «Атом» Хорошево-Мневников всех желающих обучили этикету
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В клубе «Атом» Хорошево-Мневников всех желающих обучили этикету 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В клубе «Атом» Хорошево-Мневников состоялась лекция — мастер-класс по этикету.
Мероприятие провела Елена Вервицкая — преподаватель современного этикета, автор тематических книг и публикаций, ведущая телевизионных передач «Этикет», «Уроки хороших манер», «Домашний салон».
— Елена Анатольевна рассказала, как развить и сохранить в себе женственность, быть хозяйкой своей судьбы, прекрасной феей домашнего очага, уверенно продвигаться по карьерной лестнице. Как много значит красивый стол в будни, вовремя отправленное поздравление, изящный вид дома, телефонный этикет и многое-многое другое
В клубе «Атом» запланирован цикл лекций и мастер-классов по этому направлению. За анонсами можно следить на сайте clubatom.ru. (ео)
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