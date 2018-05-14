Мужчина накричал на доктора. Правда просто шокировала.

Доктор в спешке прибежал в больницу на срочный вызов. Переодевшись, он пошел в операционную. Там он увидел отца мальчика, который как раз ждал врача.

Когда отец увидел врача, он начал кричать: «Почему вы так долго ехали? Разве вы не знаете, что мой сын в опасности? У вас нет чувства ответственности?»

Доктор улыбнулся и сказал: «Извините меня. Меня не было в больнице, и я сразу приехал, как мне позвонили. Успокойтесь, пожалуйста, а я приступлю к работе».

«Успокоиться? Если бы ваш сын был бы сейчас в операционной, вы бы смогли успокоиться? А если бы он умер, пока мы вас ждали?» — грубо спросил отец.

Доктор улыбнулся и ответил: «Я сделаю все возможное, чтобы спасти жизнь вашему сыну. Вы также должны молиться за своего сына», — ответил доктор.

«Очень легко давать советы, когда это вас не касается», — пробормотал отец.

Операция длилась пару часов, затем доктор вышел с улыбкой и сказал: «Слава Богу, с вашим сыном все хорошо», — ответил врач. И, не дождавшись ответа отца, врач убежал со словами: «Если у вас есть вопросы, обратитесь к медсестре».

«Почему он такой высокомерный? Он даже не мог подождать ни минуты, чтобы поговорить о моем сыне?» — жаловался отец медсестре. Сестра со слезами на глазах ответила: «Его сын вчера погиб в автокатастрофе. Он спас жизнь вашему сыну, а сейчас поехал к своему…»