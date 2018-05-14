Готовятся есть саранчу: подробности из жизни новорожденных лемуров

В столичном зоопарке продолжается весенний беби-бум: на этот раз в материнские хлопоты с головой окунулось семейство кошачьих лемуров. Два крошечных малыша весом всего 90 г не оставляют родителям ни минуты на отдых.

Как сообщили в главном зоосаде страны, молодыми мамами стали самки лемуров Мира и Бэлла. В музей живой природы на Пресне они приехали не так давно — в 2006 году — из Новосибирского зоопарка. А вот отец у новорожденных общий — это самец по кличке Барс. В животном мире такая ситуация считается абсолютно нормальной, поэтому никаких конфликтов из ревности в семье не наблюдается.

Первые недели после рождения маленькие лемуры предпочитали прятаться на животах у матерей, зарываясь в их густую шерсть. Со временем они осмелели и перебрались на их спины. Оседлав самок таким образом, малыши стали изучать новый мир. Юное поколение оказалось чрезвычайно активным и игривым. Минуты не проходит, чтобы детеныши не устроили веселую возню. Так как отходить далеко от родителей они пока опасаются, их игры происходят с непосредственным участием взрослых. Зверьки перепрыгивают со спины на спину взрослых лемуров, а те стараются утихомирить их.

Также крошечные лемуры уже начинают принюхиваться к взрослому меню. Любопытство малышей вполне объяснимо: рацион у лемуров очень разнообразный и весьма аппетитный. Туда входят разные фрукты, овощи, перепелиные яйца, семечки, орехи, укроп, отварное мясо, саранча. Особой любовью у этих животных пользуются сельдерей и брокколи. Потомству эти лакомства есть пока рановато, они питаются только материнским молоком. Однако уже через месяц их пищеварительная система сформируется настолько, что они смогут постепенно перейти на «взрослый» стол.

Кстати, для выражения своего настроения и общения между сородичами лемуры активно используют собственный хвост. Длинный и пушистый, он служит орудием для разного рода сигналов. Например, с помощью хвоста лемуры поднимают тревогу, во время лазанья по деревьям он помогает поддерживать баланс, а ночью животные укрываются им, чтобы не замерзнуть. Притом что сам взрослый лемур весит от 2,5 до 3,5 кг, вес его хвоста может доходить до 1,5 кг, а длина — достигать более полуметра. Так что хвост с яркими черными и белыми полосками можно по праву считать настоящей гордостью этих обезьян.

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