Полина Гагарина шокировала фанатов «мальчишеской» фигурой

@gagara1987Полина Гагарина шокировала фанатов «мальчишеской» фигуройПолина Гагарина (31) вновь проводит каникулы на любимых Мальдивских островах. Певица отдыхает от городской суеты в компании своей семьи и с завидной регулярностью бликует снимки с морского побережья в своим микроблоге. На одной из недавних фотографий артистка предстала топлесс, держа в руках два кокоса. Поклонники принялись комментировать фото, обратив внимание не только на провокационность его задумки но и на то, как выглядит фигура их любимицы на фотографии: «Мальчик-подросток, ужас, ни груди, ни талии. Полина…», «Поля, прекратите худеть, уже страшно на вас смотреть!», «Кожа да кости! А где женственность?», «Если бы в лицо вас не знала, подумала бы, что мальчик лет 13 на фотографии…».

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 12 Май 2018 в 3:57 PDT Читай также: Полина Гагарина показала идеальное вечернее платье для худых девушек