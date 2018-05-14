Альфредо Батальер Пинеда: «Правильное питание — это лучший anti-age»

Генеральный директор SHA Wellness Clinic — испанской «мекки» для приверженцев здорового образа жизни — Альфредо Батальер Пинеда рассказал BeautyHack о принципах макробиотического питания, главных правилах здорового образа жизни и о том, почему после визита в клинику вам никогда не захочется съесть бургер.

— Сейчас SHA Wellness Clinic у всех на слуху, сюда съезжаются люди со всего мира. А помните, с чего все начиналось?

— Это очень личная история. У моего отца начались проблемы с пищеварительной системой — в течение десяти лет врачи из лучших клиник пытались подобрать эффективное лечение, прописывали многочисленные лекарства, пробовали разные программы питания. Но отцу становилось только хуже, и в возрасте 55 лет врачи диагностировали рак. Нам посчастливилось встретить одного врача — приверженца восточных практик, который сразу предложил изменить стиль жизни, а заодно и пищевые привычки. Злокачественные клетки исчезли всего за несколько месяцев, а этот врач до сих пор работает в нашей клинике — ему уже 80 лет.

Отец понял, что жизнь дает ему второй шанс, и решил разделить личный опыт исцеления с другими людьми, — вот так десять лет назад и было принято решение создать клинику SHA.

— Изменить те самые пищевые привычки помогла макробиотика, верно? Можно ли ее назвать основной концепцией всех ваших программ?

— Нам нравится совмещать разные направления в медицине, поэтому в SHA работают врачи из Китая, Японии, Индии — в общей сложности около 300 профессионалов из 42 стран. Мы понимаем, что у наших гостей есть все кроме времени — поэтому и стараемся за одну-две недели включить максимум эффективных практик, чтобы результат был налицо. А макробиотика, конечно же, стоит во главе всех них.

— Место, где расположена клиника, тоже наверняка было выбрано неспроста?

— Концепцию клиники помогал придумывать основатель макробиотики — Мичио Куши. Именно он обучал врача, который помог моему отцу, — он и стал создателем современной макробиотики, принципов которой сейчас придерживаются многие знаменитости (от Мадонны до президента Японии). Несколько дней мы вместе с мистером Куши путешествовали по испанскому побережью в поисках идеальной локации для клиники, а в конце пригласили к нам в загородный дом в Аликанте на ужин.

Вечером он сказал: «Вот здесь нужно построить клинику». На месте нашего дома, представляете? «Именно здесь нужная нам энергетика», — таков был его аргумент. Пришлось снести наш дом и соседские виллы, чтобы построить большой комплекс. Тяжелее всего решиться на это было маме, но это и сейчас наш дом — просто гостей больше.

— Допустим, я впервые планирую посетить SHA — как понять, какая именно программа мне нужна?

— Определить программу можно вместе с вашим лечащим врачом, но если честно, человек всегда лучше знает, что требуется его организму. Перед визитом вам нужно будет выбрать одну из десяти наших программ: детокс, контроль за весом, фитнес и антитабачная программа, восстановление нарушений сна, антистресс, здоровая менопауза и других. В первые 24 часа после прибытия в клинику мы проводим много обследований и консультаций, а затем решаем, подходит ли вам выбранная программа. Уже на следующий день в 8 утра вы начинаете оздоровление — отправляетесь на прогулку или сеанс йоги. После завтрака начинаются серьезные мероприятия — массаж, лечение, очищение крови.

Нельзя не сказать про наш ресторан — в первый же день вам подберут идеальную систему питания, и даже диетические блюда будут приготовлены как в мишленовском ресторане. В течение дня можно посещать бесплатные мастер-классы по йоге, правильному питанию, самодиагностике и так далее. Так и получается, что весь день ваш будет расписан.

— На развлечения совсем не остается времени?

— Почему же? У нас много развлечений — от сеансов в кинотеатре до кулинарных уроков. Бассейн внутри комплекса, под открытым небом — с музыкой или без, все на ваш вкус.

Я уверен, что гости нашей клиники отлично проводят время, и называю это «здоровый отпуск»: прекрасная погода, роскошный вид на море, живая природа, а в дополнение к этому еще и оздоровление. Ведь из отпуска нужно приезжать не только с красивыми фотографиями в телефоне.

— Как же ваши гости возвращаются к привычному образу жизни после такого здорового отпуска?

— К нам в принципе приезжает два типа людей. Первые не хотят ничего менять в жизни — они не откажутся от алкоголя, вредной еды, но два-три раза в год будут приезжать в SHA, чтобы «очиститься». Вторая группа людей присматривается к новому образу жизни и действительно хочет придерживаться этих же правил и дома. Порой изменения могут быть совсем не кардинальные: всего-то нужно начать тренироваться по 20 минут каждый день или уделять полчаса медитации. И именно эти люди, решившиеся на изменения, приезжают к нам совсем другими: лучше выглядят, лучше себя чувствуют. Они привыкают к макробиотическому питанию, а это лучший anti-age.

— Но все же вы настаиваете на том, чтобы ваши гости придерживались макробиотической диеты по возвращении домой?

— Это не так сложно, как многим кажется. Ну, во-первых, это не диета — этот термин больше подходит к каким-то временным ограничениям. А макробиотика — это образ жизни. Поэтому первым делом мы всем советуем научиться говорить на языке своего тела — оно всегда подсказывает, если вы устали, переели, или в организме дисбаланс. Наши пациенты могут придерживаться 80% правил макробиотического питания, а оставшиеся 20% оставить для старых привычек, — уже этого будет достаточно, чтобы стать более здоровым.

Нужно учитывать и то, что правила питания для каждого человека будут отличаться — мы всех живем в странах с разным климатом, у всех свой образ жизни. Принципы макробиотического питания можно найти на любом сайте — не есть сахар и молочные продукты, например. Но мы даем и индивидуальные рекомендации, чтобы человек знал, что ему можно есть каждый день, а чем можно побаловаться только пару раз в месяц. Именно поэтому каждый гость в первый день визита проходит диагностику и отправляется на консультацию к нутрициологу.

Сложно перестроиться только в течение первых двух месяцев — и то, потому что не всегда доступны натуральные и органические продукты, из которых можно приготовить домашние блюда. А когда вы видите результат, вам хочется продолжать, и возникает мысль: «Почему я не знал о макробиотике раньше?» Все меняется — ваше самочувствие, вкусовые ощущения.

Иногда пациенты признаются нам: «Вернусь из клиники домой и сразу съем бургер!» Проходит пара недель, они возвращаются, а бургер есть уже не хочется, потому что организм очистился.

— А есть ли люди, которым макробиотическое питание противопоказано? Дети, например?

— Макробиотика подходит абсолютно всем. Дети нуждаются только в материнском молоке — подумайте, ведь мы единственные млекопитающие, употребляющие молоко во взрослом возрасте, да еще и от другого животного. Природа не зря все продумала — а в том, что человечество нуждается в молочных продуктах, нас каждый день убеждают заводы и компании. Самый «злостный» агитатор — Дания, ведь там много коров, и все питание построено на молочных продуктах.

Кстати, многие к нам приезжают именно с детьми — они тоже занимаются йогой, плавают в бассейне под присмотром кураторов, проходят обследование у педиатров.

— А русских клиентов действительно много?

— Их больше всего, причем возраст наших гостей с каждым годом уменьшается. Люди хотят не лечиться, а предотвратить заболевания — и это здорово. Привлекает наших русских гостей и последнее нововведение — открытие 11 резиденций, где как раз останавливаются гости с детьми. Представьте, к вам лично приходит массажист или врач — стоит только нажать на кнопку. Резиденции уже полюбились многим звездам, но назвать их имена не смогу, к сожалению, — мы обязаны сохранять конфиденциальность.

Постоянно появляются новые аппараты, виды лечения — мы уже точно где-то посередине между западной и восточной медициной благодаря этим новшествам. Каждый год добавляем 15 новых процедур, чтобы облегчить жизнь нашим клиентам. Теперь им не нужно объезжать весь мир, чтобы получить то или иное лечение, — все это есть у нас.

— А вы сами пользуетесь услугами клиники SHA?

— Если честно, нет. Стараюсь не вмешивать личную жизнь в работу, к тому же, мне неловко, когда мой персонал меня обслуживает. Зато мои родители — наши самые постоянные клиенты.

— Посоветуйте, какие шаги на пути к оздоровлению может предпринять каждый из нас прямо сейчас?

— Во-первых, начните следить за питанием. Люди даже не задумываются о том, как сильно влияет на наше здоровье то, что мы едим. Во-вторых, высыпайтесь — ничто не продлит молодость так, как здоровый сон. В-третьих, посвящайте время медитации — это позволит организму быть в балансе. В-четвертых, каждый день 20-30 минут в день уделяйте физическим нагрузкам — будь то тренировки в зале или простая пешая прогулка. Помимо всего этого очень важно иметь цель в жизни. Образ жизни «дом-работа-дом» иногда приводит к тому, что мы забываем о своем главном предназначении.

И, конечно, общайтесь с другими людьми. Общительные люди всегда более здоровые, и для этого необязательно просто постоянно находится в окружении других людей. Общайтесь с теми, кто вам приятен и интересен, проводите с ними больше времени, — и будете счастливы. Кстати, счастье — это финальный штрих на пути к оздоровлению. Смейтесь, улыбайтесь, наслаждайтесь тем, что делаете. А если не получается — меняйте свою жизнь, но не откладывайте счастье «на потом».