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Она случайно закрылась в холодильнике. Но потом случилось ЭТО.
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Она случайно закрылась в холодильнике. Но потом случилось ЭТО. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Женщина работала на мясной фабрике.
Однажды, закончив работу, женщина пошла к мясным холодильникам, чтобы что-то проверить. Но, к сожаленью, дверь внезапно закрылась, и она оказалась внутри.
Женщина плакала, кричала, била ногами в двери, но никто не приходил на помощь, потому что большинство рабочих уже ушло.
Через 5 часов пришел охранник и открыл дверь. Женщина чудом была спасена. Она спросила его, как он догадался прийти сюда, ведь это не входит в его обязанности.
На что он ответил:
— Я работаю на этой фабрике уже 35 лет, тысячи рабочих приходят и уходят каждый день. Но вы единственная, кто здоровался со мной утром и прощался вечером. Многие относились ко мне, как к невидимке. Сегодня вы поздоровались со мной, как обычно. Но вечером я не услышал вашу фразу: «Пока, увидимся завтра». Поэтому я и решил проверить фабрику. Благодаря вам я чувствовал себя чем-то значимым. Не услышав вашего прощания, я понял, что что-то с вами случилось.
Мораль истории: любите, цените и уважайте людей, которые вас окружают, ведь вы не знаете, что ожидает вас завтра.
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Женский форум
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