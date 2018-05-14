Она случайно закрылась в холодильнике. Но потом случилось ЭТО.

Женщина работала на мясной фабрике.

Однажды, закончив работу, женщина пошла к мясным холодильникам, чтобы что-то проверить. Но, к сожаленью, дверь внезапно закрылась, и она оказалась внутри.

Женщина плакала, кричала, била ногами в двери, но никто не приходил на помощь, потому что большинство рабочих уже ушло.

Через 5 часов пришел охранник и открыл дверь. Женщина чудом была спасена. Она спросила его, как он догадался прийти сюда, ведь это не входит в его обязанности.

На что он ответил:

— Я работаю на этой фабрике уже 35 лет, тысячи рабочих приходят и уходят каждый день. Но вы единственная, кто здоровался со мной утром и прощался вечером. Многие относились ко мне, как к невидимке. Сегодня вы поздоровались со мной, как обычно. Но вечером я не услышал вашу фразу: «Пока, увидимся завтра». Поэтому я и решил проверить фабрику. Благодаря вам я чувствовал себя чем-то значимым. Не услышав вашего прощания, я понял, что что-то с вами случилось.

Мораль истории: любите, цените и уважайте людей, которые вас окружают, ведь вы не знаете, что ожидает вас завтра.