Какое домашнее животное выбрать по типу характера

Считается, что мы выбираем себе домашнего любимца неслучайно. По мнению парапсихолога Романа Сафронова, бессознательное знает о тех тотемных животных, которые нам ближе всего и которые больше всего нужны нам на данный момент.

О чем же говорит любовь к определенным животным?

Любители птиц, по мнению психологов, ценят общение, могут поддержать любую тему в разговоре. Хозяева попугаев очень любят путешествовать, и, если им не удается это делать, они заводят пернатых друзей как символ экзотики и приключений.

Любители аквариумных рыбок активные, темпераментные и эмоциональные. Рыбки помогают им успокаиваться после трудового дня. Несмотря на свою активность, эти люди способны довольно долго наблюдать за подводным миром — в это время они уходят от реальности.

Собачники хотят всегда быть в обществе, умеют дружить. Дисциплинированны. Умеют быстро мобилизоваться в ситуации стресса, для того чтобы помочь другим. Энергичны, склонны к переработкам. Крепкие и надежные семьянины.

Мужчины, которые заводят больших собак, справедливы и строги. Стремятся к лидерству и контролю, часто нетерпимы к чужой независимости. Женщины, любящие собак крупных пород, нуждаются в опеке и защите.

Если мужчина держит в доме собачку декоративной породы, это говорит о нем как о почитателе женской красоты. Если ценительницей собак мелких пород является женщина, то она обычно предъявляет мужчинам чрезмерно завышенные требования, нетерпима ни к каким недостаткам и ищет партнера с максимально невообразимым количеством достоинств.

Кошатники, наоборот, независимы сами и уважают чужую независимость. Любят комфорт и замкнутое пространство. Не боятся одиночества. Могут нарушать правила, ранимы, ленивы и избалованны, часто бывают творческими личностями. Мужчины-кошатники артистичны, обаятельны, имеют множество увлечений. Романтичны, но страдают переменчивым настроением.

Женщины, любящие кошек, загадочны, грациозны, «с коготками». При этом деловые и настойчивые женщины заводят обычно не кошку, а кота.

Любители грызунов обычно одинокие, но чрезмерно занятые люди. Они очень хотят иметь рядом родную душу, но занятость не позволяет им завести кошку или собаку. Также они считают себя беспомощными, хотят нежности и ласки. Поэтому и стремятся найти того, кто более беззащитен. Также любители грызунов чрезмерно терпеливы. Ведь все мы знаем, какие неприятности могут принести грызуны: погрызть провода, «ароматизировать» квартиру. Хозяева хомяков и крыс обычно обладают отличным чувством юмора, и это помогает им не акцентироваться на таких бытовых мелочах.

Многие заводят питомцев, чтобы приобрести качества, которых им не хватает. Парапсихолог Роман Сафронов уверен: «У любителей змей, вероятнее всего, есть недостаток качеств, которые змеи в себе содержат. Заводя змею, человек начинает заполнять пробелы, приобретать качества, которые есть у питомца. Начинает проецировать эти качества, тем самым наполняя себя дополнительной информацией». Хозяева змей стремятся адаптироваться к любым условиям. Хотят быть изворотливыми и находить для этого хитрые или легкие пути. Обладают хорошей интуицией, которая помогает распознавать врагов.

Что можно сказать о человеке, которому никого не надо?

Все самое логичное. Люди, которые не хотят никого заводить, обычно очень заняты или им есть о ком позаботиться и кем покомандовать. Таких людей не утомляет общение с другими людьми или они умеют охранять свои личные границы. В общем, ничего плохого о них сказать нельзя. Главное, чтобы человек не испытывал к традиционным домашним питомцам резко негативных чувств. Почему? Об этом ниже.

Как проверить вторую половинку с помощью домашнего питомца?

«Чего орешь? — зло крикнул бойфренд Лизы на маленького волнистого попугайчика, пока хозяйка была в ванной. — Поори мне тут!» Такие слова услышала моя подруга от нового ухажера и осела на кафель: «Это он сейчас с попугаем так, а потом со мной так же будет?» Но попугай не переставал кричать, словно выгонял: «Уйди-уйди». Так и получилось. Лиза вскоре рассталась с возлюбленным из-за его грубости и жестокости. И с тех пор стала прислушиваться к своему питомцу. И когда она привела в гости будущего мужа, попугай молча сел ему на голову, а спустя полчаса угощался гречкой из его тарелки.

Психологи не раз замечали: если человек плохо относится к животным, пинает, мучает, бьет, кричит на них, вряд ли он станет заботливым партнером. Это касается и мужчин, и женщин.

Если вы хотите начать отношения, попробуйте знакомиться во время прогулки с собакой. Или ходить на свидания с домашним животным. Также было замечено: если человек шарахается от животного, которое к нему ластится, боится прикоснуться к пушистому комочку, это является свидетельством того, что у человека есть сложности в личной жизни. Скорее всего, он не готов принять любовь и не может ее дать.

Ну и отдельным пунктом про кошек.

Если мужчина терпеть не может кошек, то, скорее всего, он испытывает антипатию к женщинам. Женщина же, плохо относящаяся к кошкам, отрицает свою женственность и в то же время боится показать свою независимость.

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