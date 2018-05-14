Отец хотел больше времени проводить со своей дочерью. Она никогда не ожидала, что произойдет ЭТО.

Когда я была маленькой, папа чинил что-то во дворе. Я помню, он попросил меня подержать молоток, просто для того, чтобы мы могли поговорить. Я никогда не видела, чтобы мой отец пил или ходил куда-то с другими мужчинами. Он всегда только заботился о семье.

Я выросла и поступила колледж. Отец звонил мне каждое воскресенье. Через несколько лет я купила дом, и он покрасил его за три дня, хотя температура была целых 35 градусов. Он попросил всего лишь подержать его щетку, чтобы мы могли поговорить. Но я была так занята в те дни, что не нашла на это время.

4 года назад отец навестил меня. Он провел много времени, делая качели для моей дочери. Отец попросил меня принести ему чашечку кофе и поговорить с ним. Но разговор был коротким, так как я спешила.

Через пару часов мне позвонили и сказали, что у отца приступ аневризма. Я сразу же купила билет. По пути домой я так сожалела, что не находила времени на отца.

К тому времени, как я приехала в больницу, отец уже умер. Сейчас у него не было на меня времени. В этот момент я осознала, насколько плохо я знала своего отца, его желания, интересы, мечты.

Он всего лишь хотел от меня немного внимания…

Мораль истории: всегда находите время на важные вещи в своей жизни. Проводите его с теми, кто для вас что-то значит.