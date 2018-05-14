Телеведущая, обвинившая Пьера Нарцисса в домогательствах, борется за единственную дочь

Этой весной Пьер Нарцисс оказался в центре скандала. Его обвинили в изнасиловании радиоведущей Марианны Суворовой . Девушка пришла в студию программы «На самом деле», где рассказала, что после того, как эта история получила огласку, она потеряла работу, а ее супруг забрал у девушки дочь и увез в другую страну. По словам Марианны, с наследницей она может не общаться неделями. Отец девочки, по мнению ведущей, содержит ее в плохих условиях. Телеведущая намерена сделать все, чтобы лишить экс-супруга родительских прав. Первым шагом стала петиция в Сети.

«На Софию постоянно оказывается давление. Она просится на родину, но папа обещает ей приехать, каждый раз перенося сроки. Я неделями не могу дозвониться до нее. Он против медицины, ребенок не посещает врачей. Также он против любых продуктов животного происхождения, не смотря на их строгие предписания. Я очень боюсь непоправимых последствий в физическом и психологическом здоровье своей единственной дочки», — говорится в заявлении ведущей.

Марианна Суворова еще прошлой весной рассказывала о домогательствах Пьера Нарцисса, а сейчас сама борется за дочь/Фото: кадр из программы