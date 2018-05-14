Телеведущая, обвинившая Пьера Нарцисса в домогательствах, борется за единственную дочь 

Этой весной Пьер Нарцисс оказался в центре скандала. Его обвинили в изнасиловании радиоведущей Марианны Суворовой. Девушка пришла в студию программы «На самом деле», где рассказала, что после того, как эта история получила огласку, она потеряла работу, а ее супруг забрал у девушки дочь и увез в другую страну. По словам Марианны, с наследницей она может не общаться неделями. Отец девочки, по мнению ведущей, содержит ее в плохих условиях. Телеведущая намерена сделать все, чтобы лишить экс-супруга родительских прав. Первым шагом стала петиция в Сети.
«На Софию постоянно оказывается давление. Она просится на родину, но папа обещает ей приехать, каждый раз перенося сроки. Я неделями не могу дозвониться до нее. Он против медицины, ребенок не посещает врачей. Также он против любых продуктов животного происхождения, не смотря на их строгие предписания. Я очень боюсь непоправимых последствий в физическом и психологическом здоровье своей единственной дочки», — говорится в заявлении ведущей.
Марианна Суворова еще прошлой весной рассказывала о домогательствах Пьера Нарцисса, а сейчас сама борется за дочь/Фото: кадр из программы
Сейчас она хочет поговорить с дочерью и узнать, хочет ли она сама общаться с мамой. Если нет, Суворова уверяет, что она примет это решение и не будет чинить преград. Поддерживают Марианну и ее друзья. В надежде сдвинуть ситуацию с мертвой точки телеведущая написала письмо Владимиру Путину, а также обратилась в проект «STOPкиднеппинг», посвященный борьбе с похищением людей.