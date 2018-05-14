Ещё
Телеведущая, обвинившая Пьера Нарцисса в домогательствах, борется за единственную дочь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Телеведущая, обвинившая Пьера Нарцисса в домогательствах, борется за единственную дочь 

Teleprogramma.pro 33 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Этой весной Пьер Нарцисс оказался в центре скандала. Его обвинили в изнасиловании радиоведущей Марианны Суворовой. Девушка пришла в студию программы «На самом деле», где рассказала, что после того, как эта история получила огласку, она потеряла работу, а ее супруг забрал у девушки дочь и увез в другую страну. По словам Марианны, с наследницей она может не общаться неделями. Отец девочки, по мнению ведущей, содержит ее в плохих условиях. Телеведущая намерена сделать все, чтобы лишить экс-супруга родительских прав. Первым шагом стала петиция в Сети.
«На Софию постоянно оказывается давление. Она просится на родину, но папа обещает ей приехать, каждый раз перенося сроки. Я неделями не могу дозвониться до нее. Он против медицины, ребенок не посещает врачей. Также он против любых продуктов животного происхождения, не смотря на их строгие предписания. Я очень боюсь непоправимых последствий в физическом и психологическом здоровье своей единственной дочки», — говорится в заявлении ведущей.
Марианна Суворова еще прошлой весной рассказывала о домогательствах Пьера Нарцисса, а сейчас сама борется за дочь/Фото: кадр из программы
Сейчас она хочет поговорить с дочерью и узнать, хочет ли она сама общаться с мамой. Если нет, Суворова уверяет, что она примет это решение и не будет чинить преград. Поддерживают Марианну и ее друзья. В надежде сдвинуть ситуацию с мертвой точки телеведущая написала письмо Владимиру Путину, а также обратилась в проект «STOPкиднеппинг», посвященный борьбе с похищением людей.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Мои любимые мужики»: Мария Кожевникова показала первые спортивные успехи старших сыновей Hi-tech игры: угадайте, для чего нужен этот гаджет? Оксана Федорова рассказала, что помогает ей оставаться молодой и красивой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит «самая горячая бабушка в мире»39
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое5
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью25
Узнайте, насколько вы плохой человек10
Слепая модель может стать «Мисс мира»3
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение