Как правильно сделать подкормку для рассады томатов

Sobesednik.ru выяснил, можно ли подкармливать томатную рассаду брагой.

Интернет полон не совсем адекватных советов по агротехнике. Кто их только выдумывает? Например, о подкормках дрожжами или бражкой. Для питания растений вообще-то нужны азот, фосфор и калий. Плюс микроэлементы. Все это, безусловно, можно в небольших дозах найти и в бражке. Вот только зачем? Рассаду, если требуется, лучше всего подкормить жидким комплексным минеральным удобрением. Неплохо, если там будут и микроэлементы. Разводите удобрение, строго следуя приложенной инструкции. Помните, в нашем деле лучше чуть недокормить, чем чуть перекормить…

Если же вы строгий последователь органического земледелия и знаете, чем азот в минеральном удобрении отличается от органического… тогда неплохо иметь запасец сушеного навоза, который можно настаивать в трехлитровой банке на кухне. Удобрение неплохое, вот только концентрацию полезных веществ в нем можно определить только методом тыка. Хиленькие бледные росты — мало, поперли в ботву — много! Экспериментируйте!

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2018.