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Нужно ли заглублять рассаду при пересадке в грунт?
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Нужно ли заглублять рассаду при пересадке в грунт? 

7dach.ru 16 мая 2018
Фото: 7dach.ru
Добрый день. Сильно вытянулась рассада огурцов. Подскажите, пожалуйста, при посадке рассады в грунт заглубить до первых настоящих листиков или нет?
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