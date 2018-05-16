Нужно ли заглублять рассаду при пересадке в грунт?

Добрый день. Сильно вытянулась рассада огурцов. Подскажите, пожалуйста, при посадке рассады в грунт заглубить до первых настоящих листиков или нет?

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