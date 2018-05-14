Алена Леонидова: Против железных правил очаровательная улыбка — не сработала

На выходных летала по делам в Москву и почему-то в голове отложился очень простой, но забавный случай.

В общем, покупая билет, экономила по максимуму, так что выбирать места, за которые нужно доплачивать, не стала. Куда посадят — туда посадят. Но уж очень хотелось попасть к иллюминатору. Но — не повезло: место досталось у прохода. Даже тогда надежду я не теряла: может, еще удастся поменяться. Когда до отлета оставалось минут 15, я начала хитро озираться по сторонам в поисках перспективы перемещения.

Рядом с женщиной, также сидевшей у прохода в одном ряду со мной, но на другой стороне пустовали два местечка — соответственно, одно у окна. Я поинтересовалась, можно ли будет занять сиденье у окна, если вдруг никто не явится. Но не успела та кивнуть, туда начали пробираться люди. Моя соседка пожала плечами. Оставался еще один шанс — через сиденье от меня также никто не сидел. Едва я положила глаз на это место — подошел мужчина в летах. Женщина, кажется, вовлекшись в мою азартную игру, уловила ход моих мыслей и в подтверждение этому, указала на подошедшего мужчину бровями, мол, попробуй. Была не была, думаю, спрошу: вдруг он не против поменяться, не все ведь любят лицезреть землю с высоты самолетного полета. Собирая в улыбку и интонацию всю свою любезность и милоту и немного глуповато похлопывая ресничками задаю вопрос: «Извините, пожалуйста, а может, вы не будете против поменяться?» Тот снисходительно посмотрела на меня: «Что ж, давайте».

И вот, когда цель почти достигнута, увидев мои поползновения, коршуном налетает стюардесса и взволнованно, но строго тараторит: «Пересаживаться строго запрещено. Оставайтесь на своих местах!». Я предпринимаю последнюю попытку: улыбаясь еще шире, чем джентльмену, согласившемуся уступить место, жалостливо протягиваю: «Ну… пожаааалуйста». А в ответ — непоколебимый взгляд бортпроводницы.

В этот момент ко мне поворачивается «сообщница» и очень выразительно, по-доброму насмешливо, несколько театрально, с красноречивой мимикой произносит: «Очаровательная улыбка — не сработала!».