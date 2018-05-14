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Селена Гомес, Ким Кардашьян и другие звезды, которые переборщили с автозагаром
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Селена Гомес, Ким Кардашьян и другие звезды, которые переборщили с автозагаром 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кажется, эти звезды и не догадывались о последствиях использования средств для автозагара. Выглядело смешно!
Селена Гомес (25)
В этом году певица пришла на Met Gala такой темнокожей, что сразу же стала мемом. Однако сама Селена не растерялась и тоже пошутила сама над собой — она выложила в Сеть видео, на котором идет в платье по парковке, а потом начинает бежать. Ролик Гомес подписала: «Я, когда увидела свои фотографии с MET».
Ким Кардашьян (37)
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Как-то Ким призналась: она настолько любила автозагар, что использовала его постоянно, даже когда кормила детей грудью. «Помню, бывали случаи, когда мне приходилось протирать рот моей дочке Норт, чтобы у нее на губах не остался мой автозагар».
Крисси Тейген (32)
Как вспоминает Крисси, у нее тоже были времена, когда она чересчур увлекалась автозагаром. «В 2008 году на „Грэмми“ я пришла такой „шоколадной“, что аж стыдно», — делится Тейген.
Лиа Мишель (31)
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Некоторое время назад актриса тоже часто использовала средства для автозагара с приятными и даже слишком аппетитными ароматами. «Был у меня смешной случай. Пошла я как-то обедать в кафе, и там у одного из менеджеров была с собой собака. Она запрыгнула ко мне на колени. „Это так мило“, — подумала я. Как вдруг она стала меня облизывать, да так рьяно, что съела почти весь автозагар», — вспоминает Лиа.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/selena-gomes-kim-kardashyan-i-drugie-zvezdy-kotorye-pereborshhili-s-avtozagarom/
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