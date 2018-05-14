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Его сестра подверглась насилию и хотела покончить с собой. Думаю, он поступил правильно, прочти!
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Его сестра подверглась насилию и хотела покончить с собой. Думаю, он поступил правильно, прочти! 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Я нашел мою младшую сестру, режущую себя, и она призналась, что отец ее друга сексуально злоупотреблял ею. Ей всего 15, и этот парень возился с ней с самого детства. Я хотел пойти прямо к моим родителям, полиции, ко всем, и рассказать все. Но моя сестра умоляла меня и заставила меня пообещать никому не говорить.
Я не хотел предавать ее доверие, но и это не какая-то незначительная подростковая мелочь. Она отличный ребенок, и я не хочу, чтобы это испортило ее жизнь в дальнейшем. Я понимаю, что она не хочет говорить с нашими родителями, она совсем не близка с ними. И я не знал, как убедить ее пойти в полицию, ведь она боится, что все узнают об этом.
Я чувствовал, что должен быть взрослым и заставить ее пройти через это и получить помощь. После того, как мы с сестрой поговорили с мамой, мы позвонили на горячую линию психолога по изнасилованию, и они связали нас с адвокатом жертв. Адвокат обещал помочь нам пройти через процесс заключения преступника в тюрьму. Держать сестру за руку, и слушать, как она дает показания полиции, — это, наверное, самое тяжелое и отвратительное, что я когда-либо переживал.
Парень был арестован, и его дом обыскали и нашли фотографии, видео, о которых рассказала им моя сестра. После всего пережитого моя сестра согласилась на терапию до тех пор, пока я обещал ее забирать.
Думаю, все идет своим чередом. За исключением гнева и вины, которые испытываю я, и я уверен, наши родители. Парень был ее няней так долго, и это полностью разрушило мой мир. Мне даже кажется, что это я отправил ее туда в то время, как должен был присматривать за ней, а сам бежал пообщаться с моими друзьями…
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Женский форум
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