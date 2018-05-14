Воронежские садоводы раскрыли секрет длительного хранения яблок

Яблок в этом году будет на четверть больше, чем в прошлом. По крайней мере, на такой урожай рассчитывают в Острогожском районе. Природа на стороне садоводов — во время затяжной весны заморозков не было. Прогнозы на урожай обсуждали на фестивале «Цветущая яблоня». Этот — уже 15 по счету.