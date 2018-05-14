Воронежские садоводы раскрыли секрет длительного хранения яблок 

Яблок в этом году будет на четверть больше, чем в прошлом. По крайней мере, на такой урожай рассчитывают в Острогожском районе. Природа на стороне садоводов — во время затяжной весны заморозков не было. Прогнозы на урожай обсуждали на фестивале «Цветущая яблоня». Этот — уже 15 по счету.
Дождливая погода праздник не испортила. Сельские поселения района по традиции развернули на поляне свои подворья. Гостей почивали фирменными блюдами — пирогами и блинчиками с главными фруктами фестиваля, поили узваром на яблоках и чаем на бело-розовых лепестках. Кстати, местные жители говорят, острогожские фрукты заметно отличаются от других. Евгения Шаповалова, директор Гниловскогокультурно-досуговогоцентра: — Ароматом в первую очередь, во вторую очередь — вкусовые качества. Если говорить лично о себе и о своей семье, моя семья любит сорт, который называется «Лобо» и «Лигл». А так на самом деле яблоки все очень вкусные. И я думаю, что они очень красивые. Юбилей фестиваля совпал и с круглой датой самого предприятия. Острогожсксадпитомнику в этом году 95. Его работники получили почетные грамоты от правительства региона. За последнее десятилетие урожай яблок увеличили в 10 раз, вишни в 15, земляники в 20. Кстати, ее плантации здесь по площади одни из самых крупных в стране. Сады ежегодно закладывают новые. В тех, где применяют новейшие интенсивные технологии, готовы собирать вплоть до 50 тонн яблок с гектара. Средняя цифра в других хозяйствах, говорят, в 5 раз меньше. В мае тут угощают яблоками зимних сортов, будто только сорванными с веток. Хранят плоды по последним мировым стандартам. Николай Гапоненко, депутат Воронежской областной Думы: — В абсолютно герметичную камеру мы закладываем яблоки, оттуда выкачиваем воздух. И возвращаем азот. Яблоко впадает в спячку. И в результате хранится до нового урожая, не изменяя своим вкусовым качествам. Не тратя витамины, минералы, чтобы семена созрели, они на это не тратят, поэтому получается все прекрасно. Кстати, депутаты облдумы определились с размером субсидий, которые получат воронежские садоводы. На финансовую поддержку смогут рассчитывать 30 хозяйств региона, в которыхпланируют заложить фруктовые сады площадью около 800 гектаров. Кроме этого, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в России принята программа по поддержке создания фруктохранилищ до 2020 года. Государство обязуется компенсировать 20% их стоимости. Что, по мнению воронежских садоводов, приведет к существенному увеличению доли отечественных ягод и фруктов на местных прилавках. Владимир Нетёсов — председатель Воронежской областной Думы: — В Воронежской области в последние несколько лет садоводство стало одним из приоритетных направлений, и это позволяет активно развивать отрасль. Сегодня хозяйствам региона оказывается весомая помощь и из федерального, и из областного бюджетов. В этом году на субсидирование работ по закладке садов и уходу за саженцами заложен 361 млн рублей, это на 140 млн больше, чем в 2017 году.