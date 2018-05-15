Если не я, то никто

Сестра милосердия единственной на Дальнем Востоке богадельни, которая открыта в Хабаровске, Вера Тихонова, уже третий год помогает больным и одиноким. О своей работе она рассказала ИА «Хабаровский край сегодня».

Одиночество на миру

До того, как стать сестрой милосердия, Вера Тихонова почти тридцать лет проработала в реанимации, последние годы — в железнодорожной больнице. Но когда уходила на пенсию, тягостных раздумий на предмет, чем бы теперь заняться у нее не возникало. Вера всегда кому-то помогала, ухаживала за одинокими бабушками — исполняли обязанности медсестры, кормила, мыла, убирала в квартирах. Тем и стала заниматься, ибо, как признается Вераа, это ее образ жизни. По-другому она не умеет. Рассказывает, что однажды прочитала два ответа на один и тот же вопрос, которые поразили ее. Молодого человека спросили счастлив ли он? От ответил — конечно! У меня есть подруга, работа, друзья. Старик признался, что он глубоко несчастен, потому что одинок. И она поняла, что так не должно быть. При Елизаветинском храме, названном в честь великой княгини Елизаветы Федоровны, которая основала до революции Марфо-Мариинскую обитель, первый приют для больных и бедных, и сама ухаживала за ними, создали службу милосердия. Туда и пошла Вера Тихонова, став сестрой Верой. Начинали они с патроната. Так, она одно время ухаживала за вдовой профессора Даниловского 90-летней Лидией Ивановной. Сыновья сделали для мамы все, что могли, — специальная кровать, матрас, приспособления, световые сигналы, женщина плохо слышала, продукты для диеты. Но они не могли сидеть рядом. Это делала сестра Вера. Каждый день ходила она сюда, как на работу. Гуляла с больной на балконе. Когда Лидия Ивановна умерла, сестра Вера проводила ее в последний путь. А потом она нашла другую бабушку. Та похоронила мужа и совсем слегла. Навещать новую подопечную Вера могла только по воскресеньям. Когда первый раз переступила порог квартиры, пришла в ужас — грязь, крысы бегают, квартира на первом этаже. Потом она всегда долго стучала в дверь, чтобы они разбежались. Угощала женщину пирожками, купала ее, стирала белье, убирала квартиру.

— Страшно было смотреть на одинокого человека в большой и пустой квартире. Она ведь меня еще и ругала, что я трогаю ее вещи, когда протираю пыль, — вспоминает Вера — Тяжело это, но, когда я уходила, мне становилось удивительно легко, я просто летала. Наверное, от сознания, что помогаю человеку, которому абсолютно некому помочь. Если не я, то никто. Потом мы подружились. Когда у нее случился второй инсульт, она тихо ушла в мир иной.

Отдать, чтобы стать богаче

Все подопечные Веры жили в разных концах города, и, пересаживаясь с одного автобуса на другой, она думала, что хорошо бы их собрать вместе. И тут ее послали на форум сестер милосердия в Санкт-Петербург. Там она познакомилась с сестрами Покровского монастыря. Те пригласили в гости, показали свою богадельню. Много людей, а дом — в красивом сосновом бору.

— Я поняла, что надо молиться, и у нас все устроится, — говорит Вера. — И действительно нашелся человек, который снял для нас трехкомнатную квартиру в новом доме. О нашем центре, где помогают одиноким старикам, пошла молва. Владельцы столовой предложили кормить стариков завтраками, обедами и ужинами. А потом мы выиграли грант и купили мебель, холодильник, телевизор.

На своем сайте Милосердие-ДВ написали список всего, что надо еще. И стали раздаваться звонки. Кухня нужна? Привезем, установим. Люстры отдать? А как же! Доставили, повесили. Первая постоялица — маленькая худенькая бабушка, совсем слепая, с пролежнями до кости. Больше двух месяцев она пролежала в неврологии.

— Когда ее привезли, я вызвала врача, тот говорит, дескать, месяц вашей бабушке жить, больше не протянет, — рассказывает Вера. — Прожила она два с половиной года. Раны затянулись. Но тут камень обнаружился в почке, попала в больницу, сердце не выдержало наркоз.

Сейчас самый старый житель богадельни — Борис Павлович. У него никого нет. Жил с женщиной, она умерла, отписав дом племяннику. В одночасье старик, слепой, глухой, оказался на улице. Его тут выходили, крестили. И случилось чудо.

— В понедельник пришла, здороваюсь, — говорит Вера. — Кричу, вставайте кушать. А Борис Павлович мне в ответ, ты что кричишь? Говорю тише, он откликается. Слышит!

Постоянных сестер в богадельне четверо — двое дневных и двое ночных. Но появилось много помощников. Они моют посуду, гладят белье. Приют небольшой, до недавних пор было всего восемь человек, но среди них — тяжелобольные, от которых не отойдешь. И кормить их приходилось с ложечки. Вера сетует, что сестер милосердия не становится больше. Она понимает, что мы и своих–то стариков порой не жалуем, а как полюбить чужих? А не полюбишь, ничего не получится. Если в тебе только гнев и раздражение, это уже не богоугодное дело, не служение, а одна гордыня. Отдавать вообще тяжело — время, душевные силы, здоровье. Не каждому дано. Но Вера это делает— молча, терпеливо. Слушает своих стариков, жалеет, плачет вместе с ними, радуется.

Послушание до развода

Когда Вера сказала дома, что уходит на послушание в богадельню, ее не поняли.

— Но я вдруг осознала, что, если не пойду, будут преступницей пред богом, — признается Вера. — Ведь все мы для чего-то призваны в этот мир, должен быть смысл в нашей жизни. Пошла без благословения мужа. У нас лежал тяжелобольной старик, которому нужна была медицинская помощь, и я сутками сидела рядом. Ночевала на кухне, пристроившись прямо на полу, на матраце. Муж сказал, что я ему больше не жена, и мы развелись.

Но прошло время, и он успокоился. Стал звонить и спрашивать, не надо ли чем помочь. Конечно! Вера попросила повесить гардины, собрать мебель, постричь стариков. Помыть дедушку в ванне. Согласился! И сын втянулся. Заказать лекарства по Интернету, привезти препараты — он откликается.

— Они увидели, чем я занимаюсь, и стали рядом, — делает вывод Вера.

За два года через богадельню прошли 24 человека. Могло бы больше, но пока нет возможности. Сестры милосердия знают четверых претенденток, которые не в силах себя обслуживать. На днях одна из старушек умерла. Она настолько одинока, что ее даже похоронить некому. Конечно, богадельне нужно свое здание с тенистым садом и зеленой травой. Мечта кажется совсем не реальной, ведь существует приют исключительно на пожертвования. Но Вера улыбается, она точно знает: каждому дается по вере его. А она в эту идею очень верит.