Как организовать переезд

Говорят, что три переезда равняются одному пожару. Эксперты компании «Метриум» поделились полезными советами, как организовать переезд с минимумом денежных, временных и эмоциональных затрат.

Золотое правило отбора нужных вещей: если каким-то предметом не пользовались год, он вам не нужен. Переезд — именно тот момент, когда можно пересмотреть содержимое шкафов и кладовых. То, что вряд ли потребуется в обозримом будущем, стоит выставить на продажу за символическую цену. Если пристроить не удалось — выбрасывайте.

Если времени «в обрез», можно воспользоваться услугами мувинговой фирмы, которая может предложить как переезд «под ключ», так и решение отдельных задач: упаковку, перевоз, разгрузку и даже обустройство новой квартиры (развесить шторы, люстры, картины).

Рассчитать стоимость услуг такой фирмы можно заранее. Для однокомнатной квартиры это будет от 9000 рублей за 6–8 часов работы двух–четырех грузчиков и автомобиля с кузовом 18 кубометров. Для двухкомнатной — от 12 500 рублей за 8–10 часов работы бригады из четырех человек и машины на 22 кубометра.

Если необходимо перевезти имущество, требующее особого обращения, например, сейфы, пианино или антикварную мебель, не обойтись без специалистов-такелажников. Они умеют обращаться с весами более 100 кг и располагают оборудованием, позволяющим занести нестандартный груз в помещение.

Стоимость их услуг складывается из цены часа работы каждого специалиста (250–500 рублей), тарифа за перенос одного килограмма веса (от 1 до 5 рублей) и минимального оплачиваемого времени (обычно 6 часов). За перевоз пианино, например, придется заплатить около 3500 рублей без учета стоимости машины.

Объемные немнущиеся вещи стоит перевозить в вакуумных пакетах — они без потерь переедут из одной квартиры в другую и будут защищены от моли и влажности до наступления нужного сезона.

Одежду, которую сложно гладить, удобно перевозить в гофрошкафах, где вещи размещаются на вешалках. Остальное упаковывается в коробки, которые можно заказать с доставкой на сайте мувинговой компании или попросить в соседнем магазине.

Для хрупких предметов понадобится упаковочная пленка: заверните в нее люстры и бра, посуду, створки шкафов со стеклянными вставками. Нанесите восклицательные знаки на коробки с хрупкими вещами. Однако не стоит надеяться, что грузчики будут сами обращать внимание на ваши знаки: вам придется их контролировать. Наиболее ценные вещи лучше перевезти в собственном транспорте.

Переезд пройдет быстрее, если мебель будет разобрана и каждая ее часть упакована в пленку. Так вы избавитесь от риска повредить углы и дверки. Не забудьте сложить и подписать крепежную фурнитуру от каждого предмета мебели, чтобы потом легко и правильно все собрать. Если небольшие комоды и тумбочки перевозятся в сборе, закрепите их ящики и дверцы веревкой.

Если вещи не помещаются в одну машину, не пытайтесь их впихнуть, а закажите вторую поездку. По статистике транспортных компаний, 90% времени переезда приходится на погрузочно-разгрузочные работы. Быстро разгрузив небольшой автомобиль, рабочие успеют сделать еще один заход. При этом особенно важно не попасть в часы пик. Переезд большой квартиры планируйте на ночное время или выходные дни, чтобы уменьшить время в пути.

Обычно машина хозяев первая приезжает к новому дому, обгоняя грузовик. Имеет смысл приехать заранее, чтобы занять машиноместо рядом с нужным подъездом. Накануне переезда проверьте работу лифтов и запаситесь телефоном диспетчерской на случай непредвиденной поломки оборудования.

В новой квартире нужно позаботиться о защите полов и стен в узких местах. Для этого подойдут листы картона. Следите, чтобы рабочие сразу заносили вещи в нужные комнаты и сразу отбирайте помеченные коробки с предметами первой необходимости, чтобы после переезда вы могли поужинать из привычной посуды и застелить кровати постельным бельем.