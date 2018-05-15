Уколы, обжорство и баня. Главные ошибки постящихся в Рамадан

Пост в Рамадан является одним из столпов ислама. Соблюдать его должен каждый мусульманин, который является совершеннолетним и находится в здравом уме. Не соблюдать уразу разрешается пожилым людям (должны выплачивать фидию), беременным женщинам, кормящим матерям, больным, которые вынуждены принимать лекарства, и путникам, которых пост застал вне дома (расстояние должно быть не менее 100 км). Однако им в дальнейшем нужно возместить все дни поста.

Во время поста запрещается в светлое время суток принимать пищу, пить воду или лекарства, вступать в половую близость. В этом году правоверным придется держать уразу 19 часов сутки — ведь световой день очень длинный. О правилах уразы рассказывает первый заместитель муфтия Татарстана Рустэм хазрат Валиулин.

Ошибка №1. Пост с восходом солнца

«Распространенная ошибка среди тех, кто только начинает поститься: они думают, что пост начинается с восходом солнца, тогда как он начинается с рассвета, то есть ещё раньше. Прием еды и питья нужно закончить до утреннего намаза», — рассказывает Рустэм Валиулин.

При этом окончательно определиться с тем держать или не держать уразу, нужно до наступления рассвета в первую ночь Рамадана. В хадисах сказано: «Если до наступления рассвета человек не утвердил в своей душе намерение поститься, то его пост не принимается».

Ошибка №2. Переедание

«Безусловно, после захода солнца можно есть и пить все, что не запрещает Ислам. Свинина и алкоголь строго под запретом. Мясо, употребляемое в пищу, должно быть халяльным. Что касается количества съеденного, то здесь нет ограничений, но надо следовать советам врачей и не переедать», — говорит Рустэм хазрат. Но всё-таки не нужно налегать на еду, пытаясь наесться про запас. Это может негативно сказаться на здоровье и на весе. Рустэм хазрат советует после захода солнца пить больше воды и стараться не употреблять рыбу, жареное и соленое, так как эти продукты вызывают жажду и на следующий день держать пост будет сложнее.

Ошибка №3. Сорвался и бросил поститься

Если мусульманин в светлое время суток выпил воду или съел что-то по забывчивости, ураза не считается нарушенной. Считается, что сам Господь смилостивился над ним.

«В таких случаях говорят: его накормил Аллах. Но если постящийся намеренно принял пищу в запрещенное время, то ему нужно совершить искупление — держать непрерывно пост еще 60 дней или накормить 60 бедняков», — поясняет хазрат.

Ошибка №4. Не глотать слюну

По словам Рустэма хазрата, многие выплевывают слюну, полагая, что пост нарушается при ее проглатывании.

«Глотать слюну можно, пост при этом не нарушается. Также можно глотать слюну с кровью, если десна кровоточит».

Ошибка №5. Сквернословие нарушает пост

Пост — это не только воздержание от еды, питья и интимной близости. В период уразы также нежелательно сквернословить и распускать сплетни. Однако пост не считается нарушенным, когда у человека вырвалось ругательное слово. В этом случае он остается без вознаграждения Всевышнего.

Ошибка №6. Нельзя пользоваться зубной щеткой

Во время поста ухаживать за зубами предпочтительно при помощи сивака — зубочистки из ветвей и корней дерева. Сивак обладает сильным запахом и приятным вкусом. Он укрепляет десны, придает блеск зубам и освежает дыхание.

«Но если в магазинах сивак не нашли, ухаживать за полостью рта можно при помощи зубной щетки и воды. При этом во время чистки нужно наклоняться вперед, чтобы вода не попала в организм. Использовать зубную пасту не разрешается», — говорит Рустэм хазрат.

Ошибка №7. Без намаза нет уразы.

Не запрещается держать пост тем, кто не читает намаз, так как ураза — один из столпов Ислама. Пост без обязательной молитвы все равно будет принят Всевышним.

«Среди людей бытует мнение, что в период поста надо усерднее молиться. Это не совсем так. Цель поста — воспитать в человеке сдержанность и кротость. Но соблюдение уразы по всем правилам очищает человека и физически, и духовно», — говорит Рустэм хазрат.

Ошибка №8. Уколы

«Все, что вводится внутрь организма человека, запрещено в период поста, поэтому и делать уколы нельзя. Если человек болен и вынужден принимать лекарства, то он не должен держать уразу», — говорит первый заместитель муфтия РТ.

Ошибка №9. Парилка и водные процедуры

Нырять и купаться в водоемах во время поста нежелательно, так как вода попадает в нос и рот. Если в солнечные дни мучает жажда и появляется слабость в теле, лучше просто принять душ или обтереться мокрым полотенцем. При этом ходить в баню тоже нежелательно, так как потом человека будет мучить жажда.

Ошибка №10. Нельзя целовать

Постящийся может поцеловать свою жену во время поста. Но если верующий боится, что не совладает с собой, то лучше отказаться от этого, ведь интимная близость в дневное время суток под запретом. Жена пророка Мухаммеда Аиша рассказывала: «Во время поста посланник Аллаха… целовал своих жен, но он лучше любого из вас владел собой».