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Далай-лама посоветовал, как принять правильное решение
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Далай-лама посоветовал, как принять правильное решение 

BFM.RU 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Ольга Липич
Для принятия правильного решения в сложной ситуации необходимо проанализировать ситуацию без эмоций и страхов, можно посоветоваться с друзьями, а потом уже сделать выбор. Об этом сообщил Далай-лама в интервью РИА Новости после встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в Дхарамсале.
«Нельзя позволять, чтобы эмоции влияли на ваше решение. Если вы примете какое-то решение под действием эмоций, то потом, когда эмоции улягутся, вы увидите, что решение было ошибочным», — сказал духовный лидер последователей тибетского буддизма.
По его словам, сильные эмоции влияют на способность мыслить и делают наше отношение предвзятым.
Далай-лама отметил, что совет друзей не будет лишним в этой ситуации. Взвесив все, следует принять решение и уже не испытывать сожалений.
«Скажите себе: я сделал все, что было в моих силах, я спросил мнение разных друзей, наконец, я принял решение и мне не о чем сожалеть. Я сам всегда именно так поступаю», — признался духовный лидер.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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