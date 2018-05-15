Далай-лама посоветовал, как принять правильное решение

Для принятия правильного решения в сложной ситуации необходимо проанализировать ситуацию без эмоций и страхов, можно посоветоваться с друзьями, а потом уже сделать выбор. Об этом сообщил Далай-лама в интервью РИА Новости после встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в Дхарамсале.

«Нельзя позволять, чтобы эмоции влияли на ваше решение. Если вы примете какое-то решение под действием эмоций, то потом, когда эмоции улягутся, вы увидите, что решение было ошибочным», — сказал духовный лидер последователей тибетского буддизма.

По его словам, сильные эмоции влияют на способность мыслить и делают наше отношение предвзятым.

Далай-лама отметил, что совет друзей не будет лишним в этой ситуации. Взвесив все, следует принять решение и уже не испытывать сожалений.

«Скажите себе: я сделал все, что было в моих силах, я спросил мнение разных друзей, наконец, я принял решение и мне не о чем сожалеть. Я сам всегда именно так поступаю», — признался духовный лидер.