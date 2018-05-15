10 причин запастись йодом: полезные свойства, о которых мало кто знает

Йод — антисептик широкого спектра действия, который «обезоруживает» самые разнообразные бактерии, грибы и иные простейшие микроорганизмы, вызывающие инфекционно-воспалительные заболевания у человека. Но полезные свойства препарата на этом не заканчиваются: его с успехом можно применять и для поддержания здоровья культурных насаждений.

Йод можно применять для поддержания здоровья культурных растений

Смекалистые садоводы давно подметили уникальные свойства йода и с успехом используют это копеечное средство для лечения и профилактики грибных болезней растений. Но в этом случае йод оказывается более избирателен: он способен подавить деятельность лишь некоторых патогенов. Однако ценность дачной «йодотерапии» в том, что она позволяет избавить растения как раз от тех недугов, которые наносят самый большой урон, угрожая полной потерей урожая.

1. Фитофтороз

В первую очередь, несомненно, стоит отметить фитофтороз — опасную грибную инфекцию, которая без превентивных мер очень быстро губит все томатные кусты. Тем не менее, если у вас на даче всегда будет под рукой пара пузырьков йода, этот недуг томатам не страшен. Чтобы защитить растения от фитофтороза через 12-14 дней после высадки рассады в грунт начинайте регулярно опрыскивать их раствором, приготовленным из 9 л воды, 1 л молочной сыворотки (ее можно заменить натуральным обезжиренным молоком) и 2 мл аптечного йода 5%-й концентрации, повторяя процедуры с интервалом 10-12 дней.

Фитофтороз томатов

Раньше на своем дачном участке для профилактики фитофтороза я использовала исключительно покупные фунгициды, но однажды опробовав по совету знакомой йодный раствор в деле, отодвинула дорогостоящую химию на задний план. Вышеописанный рецепт чередую с другими народными средствами, но только после «йодотерапии» наблюдаю такой потрясающий эффект на томатных кустах: через день-два после обработки листва становится сочной и приобретает чудный изумрудный оттенок. Растения просто пышут здоровьем!

Йод помогает добиться щедрого урожая. Фото автора

Йодный раствор, приготовленный по такому рецепту, окажется полезен для профилактики фитофтороза и других культур семейства Пасленовые — перца, баклажана и картофеля. Поэтому, обрабатывая томаты таким снадобьем, обязательно пройдитесь опрыскивателем и по грядке с их «двоюродными братьями». Если вы заметили первые пораженные листочки на растениях, незамедлительно удалите их с кустов и сразу же опрыскайте посадки йодным эликсиром, повторив процедуру еще 1-2 раза с интервалом 4-5 дней — коварный фитофтороз должен отступить. Но имейте в виду, что на запущенной стадии болезни йод уже не поможет.

Бурые пятна на листьях томата — признаки фитофтороза

2. Мучнистая роса

Раствор на основе йода будет прекрасным помощником в борьбе с другим грибным недугом — мучнистой росой, которая в отличие от фитофтороза медленнее «разъедает» растения, но оказывает на них не менее губительное действие. Эту болезнь при неблагоприятных факторах чаще всего подхватывают огурцы, кабачки и тыквы. Но если при обнаружении первых признаков заболевания начать обрабатывать растения раствором (9 л воды, 1 л молочной сыворотки и 1 мл йода), повторяя процедуру каждые 5-7 дней, можно за короткий промежуток времени полностью избавить их от белого налета.

Тыквы, поражённые мучнистой росой

К тому же опытные огородники утверждают, что при использовании йодного эликсира на огурцах плети продолжают оставаться зелеными намного дольше и радуют более длительным периодом плодоношения. Они советуют пару раз опрыскать огурцы по листу таким раствором с интервалом в 10-12 дней, даже если признаков мучнистой росы нет. Ягодные и декоративные кустарники, а также плодовые деревья, пораженные мучнистой росой, более «толстокожи» по сравнению с овощными культурами. Для очищения их листьев от белого налета концентрация йодного раствора нужна выше — 5 мл на ведро воды.

Мучнистая роса на розах

А вот травянистые декоративные культуры несложно вылечить от этого недуга таким же раствором, как и для овощей: 1 мл на 10 л воды. В этом случае для пущего эффекта тоже лучше брать не обычную воду, а раствор сыворотки или молока (1:9).

3. Прикорневая гниль огурцов

Раствор, приготовленный из 10 л воды и 1 мл аптечного йода, эффективно защищает огурцы от прикорневых гнилей, которые зачастую губят посадки в холодную дождливую или чрезмерно жаркую погоду. Но теперь опрыскиватель можно отложить в сторону: раствор нужно лить под корень растений, расходуя по 1 л на каждый куст.

При неблагоприятной погоде огурцы поливают йодным раствором

4. Загнивание завязи кабачков

Кабачок — довольно плодовитая культура и при правильной агротехнике всегда завязывает большое количество плодов. Но нередко даже при хорошем уходе и благоприятных погодных условиях многочисленная завязь на кустах начинает загнивать.

Загнившая завязь кабачка. Фото автора

Подобное явление может быть признаком йодного голодания, которое легко исправить, однократно внеся под каждый куст по 1 л раствора, приготовленного из 10 л воды и 5 мл йода. Чтобы не вызвать избыток йода в кабачках, после такой подкормки в течение сезона лучше не применять йодосодержащие растворы. Посмотрев следующий видеоролик, вы узнаете и о других причинах гниения завязей кабачка, а также о том, каким ещё способом можно решить проблему нехватки йода и других микроэлементов.

5. Кила капусты

Капуста — еще одна овощная культура, которая положительно отзывается на йодотерапию. Для этой барыни готовят снадобье из 10 л воды и 2 мл йода, подкармливают ее под корень из расчета 1 л на 1 растение. Такое лакомство дают капусте в начале формирования кочанов, повторяя подкормку еще 2 раза с интервалом 15-17 дней. Это несложное и экономичное мероприятие надежно защищает растения от килы и наилучшим образом влияет на качество и размер кочанов.

Йод защитит капусту от килы и повысит урожайность

6. Серая гниль земляники

Прекрасно зарекомендовал себя раствор йода и на земляничной грядке. Земляника садовая, обработанная йодным раствором 2 раза с интервалом 5-7 дней незадолго до начала цветения и еще 1 раз после него, показывает высокую устойчивость к поражению серой гнилью и не повреждается малинно-земляничным долгоносиком. Для этой цели в ведре воды (10 л) разводят 1 мл аптечного йода, а затем обильно смачивают им земляничные кустики и почву в междурядьях.

Йод защитит землянику от серой гнили и долгоносика

7. Плодовая гниль яблонь

Концентрированный раствор на основе 10 л воды и 10 мл йода эффективно защищает яблони от весьма коварного недуга — плодовой гнили. С этой целью деревья опрыскивают по листу таким эликсиром примерно за месяц до предполагаемого сбора урожая и повторяют обработку еще раз через 3-4 дня.

Яблони обрабатывают йодным раствором за месяц до сбора урожая

8. Милдью и оидиум винограда

Опытные виноградари давно оценили по достоинству аптечный антисептик и применяют его в качестве надежного помощника в борьбе с оидиумом и милдью. При первых признаках этих грибных заболеваний виноградные кусты обильно смачивают из опрыскивателя раствором, который готовят из 10 л воды и 8 мл йода, повторяя процедуры каждую неделю.

Милдью на винограде

9. Обработка семян перед посевом

Мало кто знает, что йод может выступить в качестве эффективного средства для обеззараживания семян перед посевом. Для этой цели вам понадобится всего лишь одна капля аптечного препарата, которую разводят в 1 л отстоянной воды. В таком дезинфицирующем растворе необходимо смочить отрезок марли или х/б ткани, завернуть в нее семена и оставить сверток на 6-8 часов. После этого посевной материал без промывания подсушивают до сыпучести и сеют в рассадную тару или на грядку.

Йод можно использовать для обеззараживания семян перед посевом

10. Обработка картофеля перед посадкой

Йодным раствором также обеззараживают семенные клубни картофеля незадолго до посадки. С этой целью в 10 л воды добавляют 2 мл антисептика и орошают полученным средством клубни, разложенные в один слой в затененном уголке сада. Когда клубни подсохнут, их переворачивают на другой бочок и повторяют процедуру. После такой обработки картофель гораздо быстрее всходит, наращивает более пышные кусты и показывает высокую устойчивость к фитофторозу и парше.

Семенной картофель обрабатывают йодным раствором за несколько часов до посадки

Хочется успокоить особо мнительных дачников, опасающихся применения йодного раствора на своем приусадебном участке. Вышеописанные рецепты, содержащие в своем составе минимальные дозы этого препарата (который изначально берется уже в 5%-й концентрации, а затем разводится большим количеством воды), не могут нанести вреда нашему здоровью. Прежде чем «осесть» в плодах овощных или фруктовых культур, йод пройдет долгий путь, и те микрограммы, которые попадут к нам на стол, окажутся не вредными, а как раз наоборот.

Йод может выступить в роли безопасного фунгицида

Йод особенно полезен для жителей средней полосы России, живущих на значительном удалении от морских побережий и вынужденных решать проблему йододефицита путем активного употребления в пищу морепродуктов или регулярного приема лекарственных средств с микроэлементом. Но все же стоит придерживаться вышеописанных норм расхода этого аптечного препарата в дачном хозяйстве, ведь излишне усердная йодотерапия может подорвать здоровье растений и мечты о богатом урожае придется отложить до следующего сезона. Дорогие читатели, я постаралась включить в свой рассказ все рецепты применения йода в садово-огородной деятельности, о которых мне известно: одни узнала от знакомых, другие «подслушала» на форумах. Опробовать все из них на своем дачном участке пока не успела, поэтому если у вас есть опыт использования этого антисептика в дачном хозяйстве, обязательно поделитесь своим мнением в комментариях.