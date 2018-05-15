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Трогательный план детей убедить родителей купить пса признали гениальным
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Трогательный план детей убедить родителей купить пса признали гениальным 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Восьмилетний Уильям и шестилетняя Скарлетт получили отказ от родителей на просьбу купить им собаку, но не смогли смириться и разработали совместный план по убеждению родителей завести щенка. Они составили на бумаге список из десяти пунктов, но мать семейства Эмма Робинсон (Emma Robinson) обнаружила записку прежде, чем ее пункты были исполнены, пишет Daily Mirror.
Эмма разместила найденную записку в Facebook. Судя по некоторым пунктам, перечень составлял преимущественно сын. Чтобы получить заветного щенка, он собирался переделать все домашние дела, осыпать родителей комплиментами, забросать их случайными фактами, постить милые фотографии собак, составить «рождественский список», обменять родную сестру, сказать, что он станет более прилежным, разложить милые фото вокруг дома. «Кто этот засранец?» — гласил девятый пункт его программы. В финале он планировал записать музыкальное видео
Скарлетт приписала еще один, последний, пункт от себя — спросить, могут ли они завести собаку. Поначалу Эмма, обнаружившая записку на кухонном столе, приняла его за список дел, которые Уильям планировал исполнить к предстоящему дню рождения. Но затем стало понятно, что дети задумали убедить ее завести домашнее животное.
«Когда я читала, я не могла перестать смеяться», — признается мать. По ее словам, дети действительно были настроены решительно с тех пор, как их бабушка два года назад завела собаку. Последние полгода их давление особенно усилилось, однако родители выступали против затеи.
Изучив план, пользователи Facebook пришли к выводу, что Уильям гений, поскольку придумал безотказный план. «Действительно замечательно, как можно сопротивляться?» — шутит Кэролин Эндрюс (Caroline Andrews).
«Я не могу решить, какой пункт мой любимый. Они заставили меня смеяться вслух», — признается Сара Баквелл (Sarah Buckwell).
По словам Робинсон, она ощущает, что план уже приведен в действие, поскольку дети беспрестанно делают ей комплименты. Однако окончательного решения о приобретении домашнего животного родители пока не приняли.
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