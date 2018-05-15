Доктор Мясников раскрыл смысл диетического питания

Знаменитый телевизионный доктор Александр Мясников не устает радовать своих многочисленных поклонников в социальной сети мудрыми советами на самые различные темы. Конечно, в основном его обращения к согражданам посвящены теме здоровья и правильного образа жизни. На днях, к примеру, он приоткрыл тайный смысл диетического питания.

64-летний Александр Леонидович Мясников — фигура известная не только в медицинских кругах. Доктор частенько появляется на телеэкранах страны и прививает российскому народу тягу к здоровому образу жизни. Кстати, делает это мужчина не только, как говорится, в разговорном жанре. Он собственным примером уже в своем Инстаграме показывает и доказывает, что правильный образ жизни — не миф и вполне доступное всем средство. Так, зимой телеврач каждое зимнее утро начинает у водоема, окунаясь в ледяную воду. Судя по кадрам и видео, делает это Александр с превеликим удовольствием, мотивируя своих подписчиков делать так же. Смельчаков, правда сказать, пока немного, однако в таком деле всегда успеется.

На днях Мясников, в свойственной ему легкой и непринужденной манере решил поделиться с фанатами тайным смыслом диетического питания. Доктор записал видео в ресторанчике города Батуми, поедая… хачапури и хинкали! Начал доктор свое обращение к желающим приобщиться к правильной жизни с вопроса: «Знаете, для чего имеет смысл соблюдать диету, изнурять себя тренировками, ограничивать калории, питаться овощами и фруктами?» И тут же на него и ответил! Оказывается, все это необходимо для того, чтобы «…однажды, приехав в город Батуми, взять вот такую вкусную хачапурину и с наслаждением ее съесть. А потом… взять и навернуть эдак прилично хинкали». Именно в этот момент, по уверению Мясникова, приходит понимание того, что диета имеет смысл.

Подписчики доктора, как и всегда, с восторгом приняли и видео, и слова, произнесенные Александром Леонидовичем. Многие похвалили и самого доктора, отметив, что он отлично выглядит, а легкая небритость добавляет ему шарма. Не остался без внимания здоровый аппетит телемедика и то, с каким вкусом он рассказал о такой, казалось бы, скучной вещи, как диета. «Приятного аппетита, дорогой наш Доктор! Уверена, если есть с таким наслаждением, то еда, пусть не диетическая будет в радость и отлично усвоится!» «Точно, доктор! Когда после длительного поста начинаешь вкушать всякую пищу, испытываешь неимоверное наслаждение! И понимаешь, как нудно иногда воздержание в пище.» «О, дааа! После диет, поста и прочих ограничений, как умопомрачителен вкус запретного» «Согласна полностью с вами! Иногда чтобы прочувствовать отпуск, отдых, нужно себя побаловать ведь от еды мы получаем гормон счастья!» Также фанаты доктора дали ему немало рекомендаций на тему местной кухни и порекомендовали интересные места для посещения.

Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) 11 Май 2018 в 5:08 PDT А не так давно Александр Мясников произвел фурор в сети, опубликовав советы по сохранению душевного равновесия. Видимо, эта тема настолько близка нашим согражданам, что большинству просто не удалось пройти мимо советов доктора.