Юлия Барановская поздравляет Инну Жиркову: «Ты — лучшая подруга, мама, жена и крестная мама!»

Первой ее поздравили верные подруги, которые вместе с другими звездами с удовольствием носят одежду бренда, созданного Инной Жирковой.

Юлия Барановская написала поздравление в социальных сетях. «С днём рождения, моя родная Инна Жиркова. Ты — лучшая подруга, лучшая мама, лучшая жена, лучшая дочь, лучшая крестная мама, а ещё очень талантливая, красивая, добрая, открытая и весёлая вот всегда такой и оставайся. Люблю. На всех фотках твои платья @milo_milo_official».

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1779310950525397068_390171932"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Виктория Лопырева , которая недавно побывала на показе Инны Жирковой в Дубай, также ранним утром уже успела поздравить подругу. Самые трогательные слова сегодня прозвучат от родных людей.

Инна Жиркова успевает не только воспитывать детей, но и успешно вести бизнес.

Инна и Юрий Жирковы. Фото: Личный архив.

Недавно Жиркова впервые представила в Дубай эксклюзивную коллекцию нарядов своего ателье, которую первыми смогли увидеть не только российская, но и зарубежная публика. Главными звездами показа стали восьмилетние дочери телеведущей Ксении Бородиной Маруся и Милана — дочь Инны и Юрия Жирковых. Также в показе принял участия и старший сын футболиста Дмитрий, а в финале дефиле на подиуме появился и двухлетний Даниил Жирков.

Инна Жиркова со своими детьми и дочерью Ксении Бородиной. Фото: Личный архив.

Инна Жиркова и Ксения Бородина. Фото: Личный архив.

Дочь Ксении Бородиной — Маруся. Фото: Личный архив.

Каждый выход юных моделей сопровождался бурными овациями в зале. Дочь Ксении Бородиной Маруся торжественно открыла показ бренда MiloMilo.

"Делать показ в Дубай я решила по двум причинам: во-первых, здесь мы любим проводить каникулы всей семьей, во-вторых, захотелось совместить приятное с полезным — отдых и работу, — рассказала нам Инна. — Признаюсь честно, было очень волнительно, все-таки другая страна, но благодаря моим деткам и маме, а также друзьям, которые пришли меня поддержать, я быстро успокоилась…"

Идея участия в показе детей родилась случайно. Как призналась Инна, незадолго до поездки в Арабские Эмираты, вдруг выяснилось, что отпуска семей Бородиной и Жирковых в Дубай совпадают. Я предложила Ксении, чтобы Маруся открыла показ, а моя дочь Милана — закрыла.

"Когда я предложила Ксюше участие Маруси в показе, она сразу согласилась, мне кажется, всем девочкам, вне зависимости от возраста это нравится, тем более Маруся такая красотка! Ни Маруся, ни Милана не волновались, даже наш старший сын Дима захотел выйти на показе, — делится с нами впечатлениями Инна Жиркова. В финале показа мы вышли все вместе и даже наш младший сын Даня захотел пройтись с мамой…"

Подруги Юлия Барановская и Инна Жиркова. Фото: Личный архив.