Под Волгоградом предпринимателя оштрафовали за просроченное мясо 

Предприниматель получил штраф за то, что он собирался продать 54 килограмма мяса и 19 килограмм полуфабрикатов без маркировки в Камышине в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, ИП уличили в нарушении ветеринарного законодательства, за что наказали на 20 000 рублей.
Инспекторами отдела ветеринарного контроля и надзора ведомства нашли мясную продукцию без маркировки сразу в нескольких магазинах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю.
Напомним, маркировка позволяет покупателю узнать дату изготовления продукта, срок его годности, условия, необходимые для его хранения, место нахождения производителя, рекомендации и ограничения по использованию, показатели пищевой ценности. «Ее отсутствие является грубым нарушением ветеринарного законодательства», — подчеркнули в Россельхознадзоре.