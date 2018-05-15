Под Волгоградом предпринимателя оштрафовали за просроченное мясо

Предприниматель получил штраф за то, что он собирался продать 54 килограмма мяса и 19 килограмм полуфабрикатов без маркировки в Камышине в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, ИП уличили в нарушении ветеринарного законодательства, за что наказали на 20 000 рублей.

Инспекторами отдела ветеринарного контроля и надзора ведомства нашли мясную продукцию без маркировки сразу в нескольких магазинах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю.