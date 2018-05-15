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Под Волгоградом предпринимателя оштрафовали за просроченное мясо
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Под Волгоградом предпринимателя оштрафовали за просроченное мясо 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Предприниматель получил штраф за то, что он собирался продать 54 килограмма мяса и 19 килограмм полуфабрикатов без маркировки в Камышине в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, ИП уличили в нарушении ветеринарного законодательства, за что наказали на 20 000 рублей.
Инспекторами отдела ветеринарного контроля и надзора ведомства нашли мясную продукцию без маркировки сразу в нескольких магазинах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю.
Напомним, маркировка позволяет покупателю узнать дату изготовления продукта, срок его годности, условия, необходимые для его хранения, место нахождения производителя, рекомендации и ограничения по использованию, показатели пищевой ценности. «Ее отсутствие является грубым нарушением ветеринарного законодательства», — подчеркнули в Россельхознадзоре.
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