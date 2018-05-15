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Светлого мая привет: в Уфе зацвела сакура
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Светлого мая привет: в Уфе зацвела сакура 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Середина мая наконец-то порадовала горожан настоящим летним теплом. Солнечным дням радуются не только уфимцы, уставшие от холодов, но и первоцветы. По крайней мере в Ботаническом саду уже можно любоваться настоящим вальсом майских цветов.
Этот пышный кустарник — форзиция или форсайтия — назван не в честь саги о Форсайтах, как можно было бы подумать, а по имени шотландского ботаника — главного садовника в Кенсингтонском дворце, который привез растение в Европу из Китая.
А ниппонскую вишню Ruby часто называют «северной сакурой».
Ее прекрасное цветение сразу обращает на себя внимание: крупные нежно-розовые цветы распускаются в мае — еще до появления листьев.
Чёрная бузина Madonna — одно из самых ароматных растений. Из ее соцветий делают вина, сиропы, варенья, а ягоды и вовсе целебные, с нестандартным вкусом и ароматом.
Кусты белой форзиции очень популярны в Европе: там их можно встретить во многих парках и садах.
Пышное цветение форзиции начинается ранней весной, как только сходит снег.
Груша уссурийская растет на Корейском полуострове, Дальнем Востоке, в Северо-Восточном Китае и Сибири. Дерево можно встретить на лесных опушках, долинах рек, а также на горных склонах.
Фиалка у древних греков считалась цветком печали, и в то же время была символом пробуждающейся природы, её ежегодного обновления. Также эти скромные цветочки стали одним из символов не только легендарных парижских цветочниц, но и самой французской столицы. Римляне применяли фиалку в лечебных целях, добавляли в вино, называя его «весенним напитком».
Клён остролистный высаживается в садах, парках и вдоль дорог городов. Кленовый мёд относится к светлым сортам с прекрасными вкусовыми качествами. Древесина клена используется в мебельном производстве, а листья — как красители для шерсти.
Тюльпаны, пожалуй, более всего ассоциируются с весной. Интересно, что эти цветы очень нравились философу Вольтеру, кардиналу Ришелье, писателю Андерсену и императору Петру I, который обожал любоваться тюльпанами, прогуливаясь по мощеным улицам и проспектам Санкт-Петербурга.
Прострел уральский или сон-трава привлекает и своей красотой, и ранним цветением, и трогательными пушистыми плодами. Аксаков в книге «Детские годы Багрова-внука» называл прострел «подснежным тюльпаном».
Бадан толстолистный растет на каменистых почвах, в трещинах скал, как будто разламывая камни изнутри. Бадан издавна использовался для избавления от камней в почках. Кроме этого, в народной медицине применялись противовоспалительные и вяжущие свойства растения, бадан был известен не только русским лекарям, но и тибетским монахам.
Еще один весенний цветок — гиацинт. Его разноцветные соцветия-султаны пришлись по душе многим садоводам. Гиацинт — цветок верности и счастья.
Если приглядеться, то можно увидеть, что соцветие гиацинта состоит из множества миниатюрных лилий. За время его «окультуривания» расширился диапазон цветов и оттенков.
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