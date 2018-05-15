Испанец изнасиловал дочь и ее подруг для изгнания злых духов

Гражданина Испании будут судить за изнасилование собственной 15-летней дочери и двух ее подруг под предлогом изгнания злых духов. Мужчина несколько раз принуждал школьниц к близости в семейном доме неподалеку от Барселоны, передает "Уралинформбюро"

В сговоре с супругом была и мать семейства: «акты экзорцизма» совершались в те моменты, когда она была дома. После «процедур» она интересовалась у пострадавших, «как все прошло».

Обвиняемый утверждает, что насиловал дочь и ее подруг по велению членов организации «Орден Одина», в которой состоит. Он рассказал следователям, что в противном случае его семья и родственники подверглись бы проклятию.