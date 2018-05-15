Ещё
Испанец изнасиловал дочь и ее подруг для изгнания злых духов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Испанец изнасиловал дочь и ее подруг для изгнания злых духов 

Уралинформбюро 20 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Гражданина Испании будут судить за изнасилование собственной 15-летней дочери и двух ее подруг под предлогом изгнания злых духов. Мужчина несколько раз принуждал школьниц к близости в семейном доме неподалеку от Барселоны, передает "Уралинформбюро".
В сговоре с супругом была и мать семейства: «акты экзорцизма» совершались в те моменты, когда она была дома. После «процедур» она интересовалась у пострадавших, «как все прошло».
Обвиняемый утверждает, что насиловал дочь и ее подруг по велению членов организации «Орден Одина», в которой состоит. Он рассказал следователям, что в противном случае его семья и родственники подверглись бы проклятию.
Мужчине грозит 45 лет тюрьмы, его жене — 9 лет. Судебные заседания начнутся 17 мая, сообщает BBC News.
Уралинформбюро: последние новости
Изготовленную по ГОСТу продукцию обозначат QR-маркировкой Определены позиции спасателей в Екатеринбурге на период ЧМ-2018 В Великобритании появился еще один претендент на престол
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина показала фото топлес7
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое9
Как выглядит «самая горячая бабушка в мире»54
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью29
Девушка стала живой куклой Барби с огромной грудью20
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение