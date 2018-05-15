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Анна Семенович намекнула на новый роман постельным фото с брутальным красавцем
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Анна Семенович намекнула на новый роман постельным фото с брутальным красавцем 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
В Сети обсуждают новый снимок певицы Анны Семенович, который она опубликовала в своем микроблоге. На нем звезда сидит в кровати, прикрываясь одеялом, и смотрит на некоего мужчину, приблизившегося к ней. Подписчики Анны уже уверены, что у их любимицы новый роман!
«Что только мы не привозим из отпуска: кто-то невиданные фрукты и яства заморские, кто-то пол-чемодана сувениров странных. Некоторые ограничиваются очередным магнитиком на холодильник. Одна я, как всегда, отличилась. Просыпаюсь я утром после сложного перелета, а туууууут…» — так загадочно подписала Семенович фото.
Впрочем, часть фолловеров знаменитости предполагает, что Анна успела не только отдохнуть, но и поработать и всего лишь показала им кадр из нового клипа. А вы как считаете, действительно ли у Семенович появился мужчина?
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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