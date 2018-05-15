Анна Семенович намекнула на новый роман постельным фото с брутальным красавцем

В Сети обсуждают новый снимок певицы Анны Семенович , который она опубликовала в своем микроблоге. На нем звезда сидит в кровати, прикрываясь одеялом, и смотрит на некоего мужчину, приблизившегося к ней. Подписчики Анны уже уверены, что у их любимицы новый роман!

«Что только мы не привозим из отпуска: кто-то невиданные фрукты и яства заморские, кто-то пол-чемодана сувениров странных. Некоторые ограничиваются очередным магнитиком на холодильник. Одна я, как всегда, отличилась. Просыпаюсь я утром после сложного перелета, а туууууут…» — так загадочно подписала Семенович фото.

Впрочем, часть фолловеров знаменитости предполагает, что Анна успела не только отдохнуть, но и поработать и всего лишь показала им кадр из нового клипа. А вы как считаете, действительно ли у Семенович появился мужчина?

Фото: Instagram