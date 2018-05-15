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Галина Юдашкина привезла второго сына на родину
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Галина Юдашкина привезла второго сына на родину 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Осенью прошлого года стало известно, что дочь знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина Галина и ее супруг Петр Максаков станут родителями во второй раз. За два месяца до родов Юдашкина вместе со старшим сыном Анатолием улетела в США, куда чуть позже прилетел ее супруг Петр и мама Марина. Долгожданное событие произошло 28 марта — на свет появился мальчик, которого назвали Аркадием.
Юдашкина довольно быстро восстановилась после вторых родов и весело проводила время теперь уже с двумя сыновьями. Спустя месяц после рождения малыша Галина вместе со вторым наследником даже начала выходить в свет. Когда Аркадию исполнилось полтора месяца, все семейство вернулось обратно в Россию — малыш уже был готов к долгому перелету. О возвращении на родину сообщила мама Галины Марина в своем микроблоге, которая очень соскучилась по дому. «Вот и дома! Как мы уже скучали!» — написала Юдашкина.
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Валентин Юдашкин также очень скучал по родным и устроил настоящий праздник в честь приезда своего большого семейства. Его супруга выложила снимки, на которых счастливый кутюрье гуляет со своим старшим внуком Анатолием, который как две капли воды похож на знаменитого деда.
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