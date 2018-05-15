«Совсем не похожи»: Рианна поделилась совместным снимком со своей мамой

Красавица Рианна в очередной раз вызвала в сети жаркие споры, но основой для них послужила вовсе не ее одежда. Девушка поделилась с поклонниками семейной фотографией, на которой позирует, обнимая свою маму. Интернет-пользователи в недоумении — почему барбадосская певица так не похожа на родительницу.

Рианна часто становится центром внимания в социальных сетях. Обычно поводом для бурного обсуждения девушки служит ее стиль и оригинальная одежда. Но не в этот раз. Интерес поклонников от гардероба певицы был отвлечен благодаря темнокожей миниатюрной женщине, стоящей рядом с красавицей Ри. По словам самой артистки, на снимке она позирует со своей мамой — Моникой.

«Красивая. Милая. Сильный. Терпеливая», — подписала свою публикацию поп-дива. Поклонники Рианны в недоумении — как так могло получиться, что у красавицы-певицы мама обладает хоть и приятной, но довольно заурядной внешностью. Звезда сцены, похоже, в самом деле ничего не взяла в наследство от своей родительницы.

«Это ее мама? Они такие разные» «Не верится, что у такой обычной мамы могла бы быть такая шикарная дочь! Может в молодости она выглядела милее» «Совсем не похожи. Может она папина?» «Где была эта женщина, когда Рианна рождалась? От мамы в ней ничего! Может она папина копия?» «Приятная женщина. Ну не похожа она с дочерью и что? Может, дочь себе уже что-то да переделала», — писали интернет-пользователи.

Напомним, что петь Рианна начала довольно рано. В 16-летнем возрасте девушка бросила школу ради музыки и благодаря таланту, а также поддержке своей мамы, уже в 17 лет заключила контракт с крупной студией звукозаписи. Ради дочери Моника оставила работу и полностью посвятила себя карьере тогда еще никому неизвестной Робин Рианны. Певица никогда не скрывала восхищения своей матерью бухгалтером, которая так мало на нее похожа. К слову, в отличие от дочери, Моника явно одевается довольно сдержано. Едва ли ей бы пришло в голову прогуляться по аэропорту в тапочках или примерить на себя образ, которыми Ри подчас шокирует общественность. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!