Семья — это как Родина, раз и навсегда

Алексей Степанович и Мария Ивановна Пелышок, сами того не подозревая, поженились в Международный день семьи, 15 мая, и пронесли любовь через всю свою жизнь. Сегодня они празднуют бриллиантовую свадьбу, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Страшно подумать, но ведь будущие молодожёны могли вообще никогда не встретиться, поскольку жили в западной части Советского Союза, далеко друг от друга. А познакомились в… Николаевске-на-Амуре, куда их забросила судьба.

Война и немцы Когда грянула Великая Отечественная война, Маше Чеботарёвой (это девичья фамилия Марии Ивановны) не было ещё и шести лет.

— Мы жили недалеко от Воронежа, в селе Высочкино, которого сейчас уже нет в природе, — рассказывает Мария Ивановна. — Отца забрали на фронт. Мама с тремя детьми (я самая старшая) и дедушкой по линии папы остались на хозяйстве. Поначалу жили более-менее нормально, спасал свой огород. Всё изменилось в 1942 году, когда немцы пошли в наступление. Вот тут-то мы увидели, как летают самолёты, как сбрасывают бомбы, как горят дома. Все местные, недолго думая, бросили всё имущество, собрали детей и пошли в близлежащие сёла, и мы тоже. В одном из них жила наша бабушка по материнской линии, и мы нашли там пристанище.

По воспоминаниям Марии Ивановны, женщины, как и прежде, работали в колхозе, но уже под началом немцев. Здесь как-то кормил свой огород, корова, куры… Немцы скот у жителей не забирали. Правда, к каждому дому был прикреплён воин вражеской армии, которого по утрам ждала корзина яиц и кувшины с молоком.

— К весне 1943-го немцы отступили, и мы вернулись в родное село, — продолжает она. — И не узнали его: почти всё сгорело. Поначалу пришлось жить в землянке. Но со временем жизнь стала налаживаться. В 1944 году мне наконец-то удалось пойти в начальную школу, которую к тому времени восстановили. Затем стала ходить в соседнее село (это порядка 6 километров) в семилетку. Позже окончила с отличием педучилище в райцентре.

Правда, в родных местах Мария поработать не успела. На Дальнем Востоке катастрофически не хватало учителей, и девушку отправили на край земли. На Амур из Киева Алексей Пелышок родился и вырос на Украине — в селе Губник Винницкой области. Он старше Марии на четыре года, поэтому войну встретил, по сути, уже подростком.

— Мы года три находились под немцами, — вспоминает Алексей Степанович. — Где-то недалёко от нас находилась штаб-квартира Гитлера. Жизнь была не сахар. Мне пришлось рано начать работать. Правда, занятия в школе даже в войну не прекращались. Я успел окончить семилетку. Уже после войны поступил в ПТУ, затем в судостроительный техникум в Киеве.

А дальше Алексей Пелышок по комсомольской путёвке оказался в Николаевске-на-Амуре и стал преподавать в ПТУ при судостроительном заводе. Мария трудовую деятельность на Дальнем Востоке начала в самом далёком месте Николаевского района — на мысе Лазарева, где около двух лет проработала в школе учительницей начальных классов. Вскоре бойкую и активную девушку пригласили в районный комитет ВЛКСМ Николаевска. Любовь с первого взгляда

— С Лёшей мы познакомились в новогоднюю ночь 1958 года, — говорит Мария Ивановна. — Праздновали в Доме культуры судостроительного завода. Мы с девчонками нарядились, как смогли, и пошли. В самом начале вечера ко мне подошёл высокий чернявый и, как я сразу успела разглядеть, симпатичный парень и пригласил на танец. Это была любовь с первого взгляда.

— Мне Маша сразу понравилась, — вступает в разговор Алексей Степанович. — В общем, протанцевали мы всю новогоднюю ночь, а потом я, как галантный кавалер, спросил разрешения проводить девушку до дому. Доходим до общежития. «Ну, всё, — говорит Маша, — я пришла, давай прощаться». На что я отвечаю: «Так я тоже здесь живу». Оказывается, мы жили в одном общежитии, только на разных этажах. Букетный роман длился совсем недолго: уже весной Алексей сделал Марии предложение, от которого она не смогла отказаться.

Кстати, в семейном альбоме супругов до сих пор хранится фотография молодого Алексея Степановича, которую он подарил будущей жене почти сразу после знакомства. На обратной стороне написано: «Пусть пройдут года, но, несмотря ни на время, ни на испытания, наши чувства останутся такими же искренними и светлыми, какими они были в первый месяц нашей дружбы».

Не созданы мы для лёгких путей Испытания начались почти сразу. Буквально через месяц после женитьбы Алексей отправился в Хабаровск поступать в институт инженеров железнодорожного транспорта. Маша поскучала, поплакала, а потом собрала чемодан и поехала к мужу.

— Сейчас я своей смелости поражаюсь, — говорит Мария Ивановна. — Ведь не было ни кола, ни двора, а впереди неизвестность. В наши дни таких рисковых людей, наверное, уже нет. Но мы были молоды и трудности нас не пугали. Сняли комнату в частном доме. Я стала работать в школе, Алёша тоже начал подрабатывать. Летом муж ездил на путину, а я — в пионерский лагерь. Словом, выкручивались.

Со временем Мария Ивановна тоже получила высшее образование, окончила Хабаровский педагогический институт и стала учителем истории. Целых 28 лет проработала в школе № 60 (ныне это лицей «Вектор»), причём больше четверти века из них была завучем. Ушла на пенсию, когда ей было уже почти семьдесят. Ученики многих поколений до сих пор с теплотой говорят об этой мудрой женщине, которая могла подобрать нужный ключ практически к каждому из них.

Алексей Степанович до пенсии проработал конструктором в научно-исследовательском институте, который занимался судостроением. Кстати, он по-прежнему при деле: является архивариусом в одной из организаций и раз в неделю приходит на работу, чтобы подшить необходимые документы. А ведь ему уже 87 лет.

— В молодости любил рыбачить, — рассказывает Алексей Степанович. — Уеду на все выходные, а Маша потом ворчит: «Терпеть уже не могу эту твою рыбу». Но всё равно чистила (улыбается). А в 1970-х купили дачу и стали большую часть свободного времени бывать там. А ещё я большой поклонник футбола. Семья как Родина — В чём же секрет такого крепкого брака? — обращаюсь к бриллиантовым молодожёнам.

— Наверное, представления у нас о семье другие, чем у современной молодёжи, — считает Мария Ивановна. — Для нас семья — это как Родина, раз и навсегда. Многое испытав, ценишь то, что имеешь. Никогда не слышала от мужа грубого слова. И сама не позволяла себе ничего подобного.

— Все вопросы мы старались решать мирно, интеллигентно, — добавляет Алексей Степанович. — Посуду никто не бил. К сожалению, единственный их сын Олег не дожил до бриллиантовой свадьбы родителей. Медик по образованию, заядлый путешественник, он в середине нулевых годов тяжело заболел и умер. Смерть ребёнка — что может быть страшнее? Но супруги вдвоём сумели пережить это горе.

К счастью, к моменту гибели Олега у него уже родились дети. Внучка Даша живёт сейчас в Николаевске, в том самом городе, где когда-то познакомились её бабушка и дедушка. Уже растут два правнука Ваня и Лёня. Словом, Марии Ивановне и Алексею Степановичу есть ради кого жить. И унывать некогда — семья-то растёт и требует внимания, опыта и сил. Чего у наших бриллиантовых новобрачных хватает на всех.