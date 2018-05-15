Следователи рассказали, кто нашёл тело ярославца, который пропал полгода назад

Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области начало проверку по факту обнаружения тела 20-летнего Кирилла Климова. Молодого человека нашли за Волгой в Ляпинских карьерах.

— Тело обнаружили рыбаки и вызвали МЧС , — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Следователи рассказали, что тело было без внешних признаков насильственной смерти.

Мама Кирилла Климова Елена Юдакова долго искала своего сына, ведь он пропал ещё в ноябре прошлого года. Она писала ему трогательные письма и верила, что он жив. После того, как Кирилла нашли, Елена поблагодарила всех, кто помогал ей. Напомним, незадолго до исчезновения Кирилла посещали нехорошие мысли. Он не видел смысла жизни. Тело молодого человека нашли 9 мая.