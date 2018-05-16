Какие сувениры приготовили гостям в городах ЧМ-2018

МОСКВА, 16 мая. / ТАСС /. Чемпионат мира по футболу в России должен стать незабываемым событием для футбольных болельщиков, помогут в этом оригинальные сувениры, которые уже приготовили для фанатов в российских регионах. Зубы доисторической акулы, флейта в виде футбольного мяча, арбузный кофе, соленый огурец на палочке, специальный футбольный чай и кошачий разговорник: оригинальные сувениры будут ожидать гостей и участников чемпионата не только в городах проведения матчей ЧМ, но и в регионах, традиционно представляющих туристический интерес.

Окарина в виде футбольного мяча

В Сочи сувенирную продукцию к ЧМ готовят мастера территории творчества «Олгиз», которая объединяет около 500 авторов. Как сообщила ТАСС руководитель «Олгиз» Ольга Бойко, самым оригинальным футбольным сувениром должна стать окарина в виде футбольного мяча.

"Окарина — это такой духовой музыкальный инструмент, род свистковой флейты без выдувного отверстия. Мы хотим попробовать сделать их в форме футбольных мячей. Несмотря на кажущуюся простоту окарины, на ней можно исполнить любую мелодию. Только представьте: футбольный гимн на мяче-окарине", — рассказала Бойко.

По словам сочинского мастера по керамической флористике Оксаны Бондарь, идеи для сувениров в арт-пространстве гончарной мастерской появляются самые разнообразные. На гончарном круге делают мячи-кружки, мячи-вазы и тарелки с футбольным дизайном, которые покроют глазурью особым способом, хранящимся в секрете. Сейчас в Сочи подбирают юмористические афоризмы на футбольную тему.

"В каждый сувенир мастер вкладывает частицу своей заветной мечты. Это, скорее, даже не сувениры, а талисманы, которые обязательно принесут удачу", — отметила руководитель «Олгиз».

Петербург — город котов-футболистов

В Петербурге к чемпионату мира создана серия сувениров, посвященных кошкам, которые в последние годы стали еще одним символом города. В музее «Республика кошек» гостей ждут значки, футболки, кружки и другие сувениры с изображением котов-футболистов с символикой стран-участниц ЧМ-2018.

"Мы создали серию кружек и значков с котами из разных стран. Там изображен котик, флаг страны, которая будет принимать участие в ЧМ, и три слова: как будет «кошка» на этом языке, как на этом языке кошка мяукает и как кошку жители этой страны подзывают. Такой кошачий разговорник получается, кошки же в разных странах по-разному мяукают — где-то этот звук передают «мур-мур», где-то по-другому. Подзывают где-то «кис-кис», где-то «кити-кити» и так далее", — рассказала ТАСС основатель музея Анна Кондратьева . По ее словам, часть денег, собранных от продажи сувениров, направят на помощь бездомным животным Санкт-Петербурга.

Подарок со дна океана

Из Волгограда гости ЧМ смогут увезти зубы доисторической акулы. Такую сувенирную продукцию предложит Волгоградский областной краеведческий музей. Дело в том, что миллионы лет назад территория современной Волгоградской области находилась на дне древнего океана и зубы акул достаточно часто обнаруживали в разных районах региона.

Туристов также ждут товары царицынских мастеров — подковы на счастье, антикварные замки, подвески, кулоны. Наиболее бюджетным вариантом подарка из Волгограда могут стать сувенирные изделия в виде традиционных русских кукол с пожеланием благополучия и счастья. Подобный подарок обойдется в 100-150 рублей.

Волгоградский музей-заповедник «Старая Сарепта», в котором расположен единственный в России музей горчицы, во время ЧМ предложит туристам горчичное масло и горчичные соусы с имбирем, с сельдереем и свеклой, с нардеком и на рассоле, а также сарептские пряники, которые изготовят по старинным рецептам первых немецких колонистов на Нижнем Поволжье. В сувенирной лавке музея-заповедника посетители смогут приобрести арбузный кофе, горчичный, морковный и степной чай.

Сувениры с особенным вкусом

В Сочи специальный «футбольный» чай начнет выпускать к ЧМ Мацестинская чайная фабрика. «Специально к чемпионату мы выпустим чай в банках в форме футбольного мяча — сейчас их уже изготавливают. Сочинский чай по-своему уникален: лист, выращенный в северных широтах, отличается от чая тропических стран более высоким содержанием танинов и экстрактивных веществ — именно они влияют на вкус», — рассказал ТАСС руководитель предприятия Константин Туршу.

Свои вкусные сувениры для болельщиков готовят и города, не являющиеся организаторами ЧМ. Например, в рамках проекта «Владимирская область — культурная столица чемпионата мира по футболу» гостям предложат суздальские соленые огурцы на палочке в вакуумной упаковке, сообщила ТАСС председатель областного комитета по туризму Елена Перескокова. Для этого огурцы засолят на пиве по специальному рецепту.

Суздальский огурец считается гастрономическим брендом региона — в древнем городе он пользовался популярностью еще в XVIII веке. В Суздале ежегодно во вторую субботу июля проводят Праздник огурца, на котором угощают гостей свежими и солеными огурцами, огуречным вареньем и даже огуречным барбекю. По данным местных властей, во Владимирской области около 30 ресторанов и кафе готовят к чемпионату специальные меню.

Янтарь из Калининградской области

Калининградская область, на территории которой сконцентрировано до 90% разведанных мировых запасов янтаря, представит болельщикам мирового первенства специальную коллекцию янтарных сувениров. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО «Калининградский янтарный комбинат» Михаил Зацепин.

"Янтарь является одним из символов нашей страны, и для нас важно, чтобы гости предстоящего чемпионата мира по футболу смогли в полной мере познакомиться с этим удивительным солнечным камнем. Калининградский янтарный комбинат и дочерняя компания «Янтарный Ювелирпром» выпустили лимитированную коллекцию изделий из янтаря, посвященную ЧМ-2018", — рассказал Зацепин, уточнив что коллекция включает всего 100 предметов.

"Каждый сувенир эксклюзивный, в авторском исполнении. Все выполнены из цельных кусков редкого матового янтаря", — добавил собеседник агентства, пояснив, что серия включает фигуры футболистов, футбольные мячи с символикой ЧМ-2018, янтарные бутсы и животных, играющих с футбольным мячом. Цена каждого такого сувенира — от 10 до 100 тыс. рублей, «но они того стоят», заверил он. Наряду с эксклюзивной комбинат представит и массовую янтарную серию «Футбол», каждый сувенир из которой можно будет приобрести по цене в 2,4 тыс. рублей.

Местный колорит

Доступным по цене сувениром могут стать открытки художницы из Екатеринбурга Марианны Федоровой, выигравшей конкурс московского издательства «Даринчи» и "Почты России" . На открытках запечатлены красочные виды городов-организаторов ЧМ, выполненные в набросочной манере, так называемом акварельном скетчинге. «Всего за две недели я сделала 17 картинок с видами городов, принимающих ЧМ-2018. Каждую из них выпустят тиражом примерно в 2 тыс. экземпляров. Екатеринбург рисовала с натуры, остальные города — с фотографий», — рассказала ТАСС художница.

Серию сувениров к ЧМ разработала компания «Хохломская роспись» в Нижегородской области. «В течение полугода мы согласовывали продукцию в Цюрихе, в штаб-квартире ФИФА. В итоге мы разработали к ЧМ 11 наименований: это, конечно, всеми узнаваемая матрешка, значки, брелоки, панно, кружки», — отметил заместитель гендиректора компании Алексей Усанов.

Среди сувениров, которые могут заинтересовать болельщиков в Мордовии, местные власти называют тавлинскую игрушку — она делается из дерева и известна благодаря особой технике резьбы.

"В качестве сувенира мы порекомендовали бы изделия с мордовской вышивкой, потому что она уникальна. Еще один наш бренд — это «Теньгушевская семицветка»: красивые вязаные изделия, которые для многих гостей будут экзотика. Мордовские куклы тоже могут стать отличным подарком", — рассказала ТАСС замминистра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии Марина Жулина.

В Ростовской области компания «Семикаракорская керамика» — единственный на юге России народный художественный промысел, занимающийся изготовлением сувениров из фаянса с ручной подглазурной росписью, разработала различные статуэтки казака с мячом.

Дизайнер Максим Ильинов из Ростова-на-Дону создал к ЧМ эмблему в стиле казачьего поп-арта. Эмблема изображает казака, сидящего на мяче, вокруг него надпись: «Печать войска футбольного 2018». Такой значок будут печатать на футболках, кружках, магнитиках.

Vizit Tatarstan

В Татарстане гостям ЧМ будут раздавать очки виртуальной реальности. С их помощью болельщики смогут увидеть видеоролики о достопримечательностях региона.

"Мы специально подготовили очки виртуальной реальности, которые будем раздавать на территории Фестиваля болельщиков. Не у всех туристов будет время посетить все наши туристические центры, поэтому мы приготовили 10 тыс. таких очков для того, чтобы турист, используя свой телефон и зайдя по QR-коду на определенную ссылку, мог посмотреть ролики о Казани, Болгаре, Свияжске (турцентры Татарстана)", — сообщил журналистам председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов

По его словам, специально к ЧМ увеличена сувенирная линейка с брендом Vizit Tatarstan, под этим брендом появились рюкзаки, зонты, чехлы для телефона и чемодана, футболки, свитшоты. «Наша задача продвигать брендовые вещи, те, которые символизируют айдентику Татарстана, те, которые идут в концепции бренда, которые основаны на наших традиционных промыслах Наша задача, чтобы человек увозил отсюда или красивую, или удобную в ежедневном использовании вещь», — отметил Иванов.