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В Самаре началась продажа сувениров с символикой ЧМ
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В Самаре началась продажа сувениров с символикой ЧМ 

Волга Ньюс 1 час назад
Список продукции достаточно обширный. Помимо спорттоваров (мячей, бутс, футболок), будет предложена линейка детской одежды, несколько видов головных уборов и обуви. Разработано и множество видов сувениров: магниты, значки, брелки, посуда и т. д. Для фанатов готова продукция, которую можно надеть или с помощью которой пошуметь на стадионе.
Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе FIFA, на данный момент продукцию с официальной символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в Самаре можно приобрести в магазинах «Спортмастер», «Зенден», OʼSTIN, FiNN Flare, Metro, «Перекресток», «Пятерочка» и «Лента», а также на железнодорожном вокзале, в аэропорту, поездах РЖД, сувенирных и канцелярских магазинах.
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