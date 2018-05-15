В Самаре началась продажа сувениров с символикой ЧМ

Список продукции достаточно обширный. Помимо спорттоваров (мячей, бутс, футболок), будет предложена линейка детской одежды, несколько видов головных уборов и обуви. Разработано и множество видов сувениров: магниты, значки, брелки, посуда и т. д. Для фанатов готова продукция, которую можно надеть или с помощью которой пошуметь на стадионе.