Белла Хадид ответила критикам: «Меня считают унылой, но это не так»

Главной героиней первого летнего номера Harper’s Bazaar стала Белла Хадид : успешная модель не только позировала для обложки и примеряла кутюрные образы, но и дала искреннее интервью своей сестре Джиджи — самыми интересными ее откровениями мы делимся с вами.

В первую очередь Белла поспешила развенчать свой образ хмурой и безэмоциональной девушки: «Я всегда встречаю новый день с улыбкой. А говорят, что у меня вечно одно выражение на лице. Но одного люди не учитывают: долгое время я отучала себя улыбаться, потому что фотографы на съемках хотели, чтобы я выглядела „скучающей“ или „совершенно бесстрастной“. Но это не означает, что я такая и в обычной жизни».

Хадид призналась, что долго не могла привыкнуть к критике в соцсетях: «Какое-то время я вела ожесточенные „бои“ в интернете — с самой собой и с моими онлайн-оппонентами, — и это вышло мне боком. Когда людям казалось, что я „слишком злая“, мне хотелось объяснить им: „Может, у меня просто был очень тяжелый день! А, может, я и вовсе сегодня плакала“. Никогда не знаешь, что на душе у другого человека. Окружающие видят лишь толику моей жизни — скажем, снимки папарацци на пороге моего дома. Знаете, как это утомляет? Выходить из дома и встречать 40 человек, поджидающих вас снаружи? А потом все хотят, чтобы вы улыбались всем встречным незнакомцам».

А напоследок Белла проговорилась, что устала от постоянной шумихи и больше всего на свете мечтает провести выходные в тишине вместе с любимой семьей: «Многие считают меня тусовщицей, но эта часть моей жизни в прошлом. Я не могу дождаться, когда смогу провести все выходные лежа на диване! Теперь, когда карьера модели зависит от постоянных встреч с людьми и посещения светских мероприятий, последнее, о чем я мечтаю субботним вечером, — это отправиться на вечеринку. Мне хочется провести это время с близкими. Посмотреть кино, поиграть в видеоигры, разукрасить глиняную посуду — в общем, заниматься всеми теми глупостями, которые были в нашем детстве, пока мы не стали нынешними Джиджи и Беллой».