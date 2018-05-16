«Главное — излучать позитив»: как выдержать Рамадан, не нарушая канонов

Для верующих мусульман начался священный месяц Рамадан. Более 1400 лет назад в этот месяц пророк Мухаммад получил первое божественное откровение через ангела Джибриля. Считается, что вплоть до 14 июня небеса будут особенно чувствительны к молитвам, поэтому ни за что нельзя пропускать намаз, обязательно нужно соблюдать своеобразный пост и как можно чаще обращаться к Аллаху. Обо всех правилах и запретах для правоверных мусульман на грядущий месяц — в материале «МИР 24».

Строго соблюдать все предписания

Для начала мусульманин должен четко понимать, что он намерен пройти тяжелый путь и выдержать многие лишения в священный месяц. Даже единожды отойдя от предписаний, верующий уже не сможет восполнить это упущение и самыми усердными молитвами.

Ни о каких послаблениях для мусульман тоже речи не идет. Даже если вы весь день работаете на жаре — вам нельзя пить. Даже если вы всю ночь провели на дежурстве, не успев пообедать — вам нельзя есть от восхода до захода Солнца. Впрочем, конечно, никто не станет изводить человека до полусмерти. Богословы отмечают: предписания не возлагают на человека большего, чем он может вынести.

Конечно, дети, старики, беременные и болеющие верующие могут ненамного отступить от поста, но такие послабления принято искупать так называемой «фидьей-садакой». Это когда мусульманин отдает суточное питание в денежном или продуктовом эквиваленте нуждающимся.

Рамадан — это не только близость ко всевышнему, но и довольно тяжелое испытание, которое предстоит пройти всем верующим.

Ограничивать себя в пище

Мусульманин закаляет свой дух прежде всего отказом от, казалось бы, первичных потребностей — в еде и воде. С восхода до захода Солнца есть и пить нельзя. Даже глотать слюну запрещено.

Весь месяц правоверные будут соблюдать строгий режим приема пищи — дважды в день. Завтрак — сухур — должен быть богат сложными углеводами, такими как в каше, сахаром и другими поставщиками чистой энергии для организма. В ифтар — вечернюю трапезу — можно побаловать себя фруктами, свежими овощами, чаем. Как никогда кстати приходятся восточные сладости, очень калорийные и восполняющие всю затраченную за день энергию.

Несмотря на то, что пост ночью можно не соблюдать, налегать на пищу все же не стоит. Испытание духа — это постоянное воздержание, а не отказ от еды днем лишь для того, чтобы наесться после захода Солнца.

Такой пост полезен еще и для организма, ведь он помогает сбросить лишние килограммы и очистить организм от шлаков и токсинов.

Излучать позитивную энергию и веру

Во время Рамадана принято как можно чаще молиться и читать Коран, вспоминать пророка и всевышнего. Молитва всегда должна быть искренней и благодарственной. Каждый день нужно обязательно начинать с нията — намерения. Это обещание самому себе, которое должно звучать примерно так: «Весь месяц Рамадан я собираюсь держать пост во имя Аллаха».

Также обязателен ночной намаз — иша. Его совершают после вечерней молитвы магриб и проводят до предрассветной молитвы. Затем идет таравих — он длится до появления зари — и, наконец, витр-намаз.

Отчаяние и уныние — это грех, поэтому во время поста нужно оставаться позитивным человеком. В дни священного месяца поощряется саморазвитие: занятие спортом, усердная учеба. Кроме того, в Рамадан как никогда важно проявлять милосердие и сострадание. Жертвовать малоимущим средства, насколько позволяют доходы, кормить сирот, помогать собирать на операции.

Широко отпраздновать окончание поста

Помимо всех ограничений в месяц Рамадан важно и уметь правильно разговиться и повеселиться после его окончания. У этого праздника даже есть свое название — Ураза-Байрам. В этом году он пройдет 15 июня.

Накануне и в день праздника собирается обязательная милостыня, которую раздают малоимущим и путникам. Затем все мусульмане вместе собираются на молитву ид-намаз. После важных религиозных обрядов верующие ходят друг к другу в гости, накрывают столы с традиционными блюдами и поздравляют всех встреченных мусульман фразой «Ид Мубарак!» — то есть «Благословенного праздника!».

«МИР 24» желает всем своим читателям, которые держат пост в Рамадан, достойно пройти это испытание и счастливо встретить Ураза-Байрам.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ