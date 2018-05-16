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Мать сменила имя сыну из-за ошибки в сделанной ради него татуировке
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Мать сменила имя сыну из-за ошибки в сделанной ради него татуировке 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Жительница Швеции Йоханна Гизельхол Сандстром решилась поменять документы сына и дать ему новое имя после неудачного посещения тату-салона. Об этом рассказывает местное издание Blekinge Läns Tidning.
Изначально Йоханна просто очень хотела набить на руке тату с именами дочери Новы и сына Кевина. Передав мастеру свои пожелания, женщина доверилась профессионалу. И только вернувшись домой она обнаружила, что вместо «Кевина» на руке было набито «Келвин».
Мое сердце замерло и я подумала, что упаду в обморок,
— поделилась эмоциями того момента женщина.
Чтобы решить проблему, она вернулась в тату-салон. Мастер лишь посмеялся над досадной ошибкой и заметил, что Йоханна сама не стала еще раз утверждать экскиз тату непосредственно перед нанесением на руку. Он также отметил, что не может красиво исправить ошибку. Поэтому мастер вернул женщине деньги и даже поделился номером места, где сводят татуировки. Узнав, что удаление тату — не очень приятная процедура, Йоханна решила назвать сына Келвином.
Blekinge Läns Tidning
Я ранее никогда не слышала имени «Келвин». Никто не называет так своих детей. Поэтому, когда я над этим поразмышляла, то поняла, что больше ни у кого не будет такого имени. Оно уникально. Сейчас мы уверены, что это имя лучше, чем «Кевин»,
— заявила Йоханна.
Она пояснила, что сама история произошла три года назад. Тогда мальчику было около двух лет и он совершенно не заметил изменений. Кстати, сейчас у Йоханны и ее мужа появился еще один ребенок — дочка Фрейя. С ее именем жительница Швеции тоже хочет набить татуировку, но, на этот раз, обещает все тщательно проверить вместе с мастером.
Фото: pixabay.com
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