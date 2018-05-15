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Юному борцу вернули потерянные кубок и медаль в Новосибирске
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Юному борцу вернули потерянные кубок и медаль в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Новосибирске к инспектору по делам несовершеннолетних на станции Новосибирск –Главный Людмиле Синяевой, дежурившей на платформе, обратилась мама одного из несовершеннолетних пассажиров. Женщина сообщила, что ее 13-летний сын, совершив посадку станции Новоотрадная Самарской области на поезд до Новосибирска в составе спортивной команды, обнаружил отсутствие своей сумки.
«Ребенок рассказал, что случайно, второпях, оставил ее на перроне, — сообщил начальник пресс-службы УТ МВД России по СФО Анна Щербакова. — Мальчик был очень расстроен, поскольку в сумке, помимо других личных вещей, находились награды за второе место в открытом межрегиональном турнире по вольной борьбе, проходившем в городе Отрадный Самарской области».
Капитан полиции Людмила Синяева, приняв сообщение, позвонила в линейное отделение полиции на станции Похвистнево с просьбой оказать содействие и найти оставленную ребенком сумку. Полицейские выяснили, что сумка находится у работников железной дороги на станции Новоотрадная. Через два дня сумка была доставлена в Новосибирск проходящим пассажирским поездом. Сотрудники транспортной полиции передали ее маме юного спортсмена, которая от души поблагодарила стражей порядка за оказанную помощь и неравнодушное отношение. По словам женщины, самое главное, что сыну вернулись его заслуженные награды — кубок, медаль и грамота.
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