Психолог Марина Травкова объяснила, как действовать в ситуации абьюза в семье

Семейный психолог и психотерапевт Марина Травкова опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» рассуждения о том, что делать, если в семье один из родителей бьет детей. Редакция Chips Journal публикует текст, который поможет понять, сохранять ли отношения или бежать и как убедить партнера или партнершу не поднимать руку на ребёнка.

Смотрите не на действия, а на мотивы. Есть насилие «контактное», когда другой/гая воспринимается как субьект, даже слишком субьект, и желание толкнуть, пихнуть, ударить — это буквально желание «достучаться», подобное детскому аффекту, когда рассерженный ребёнок колотит кулачками в маму, которая не понимает или чего-то не даёт. Если «ребёнку» при этом за 30, то никому конечно от этого не легче, удар остаётся ударом, насилие обозначается насилием. И все же тут есть разница с тем, когда в другом видят объект — хочу и колочу, наслаждаюсь властью, а пусть меня боятся, боятся значит уважают. От мотива зависит, что и насколько нужно и можно сделать.

Несколько моментов, насилие «контактное» от «чистого проявления зла» отличается: распределением власти в семье: в первом случае оба партнера принимают важные решения, можно не соглашаться и спорить. Во втором — все как «главный» скажет. возможностью выхода: в первом случае оба способны и им есть, куда уйти, есть друзья, родные и свой круг поддержки. Во втором — один партнёр/ша ведёт социальную жизнь, второй отрезан так или иначе от общества и финансов, или сильно ограничен: например, только «мамскими обязанностями».

аффект: в первом случае вспышка эмоций возникает в конфликте, и носит характер «ярости от бессилия». Во втором — накапливающееся в других сферах жизни раздражение оформляется в какую угодно вину близких, за которую следует наказание. Домашние обычно хорошо чувствуют это вот не «проступок — реакция», а «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

поведение после: первое ситуативно и переживается самим проявившим насилие как что-то ужасное и неодобряемое, как «выход из своих берегов». Второе порой даже не рефлексируется: «бью -люблю/ право имею». Следовательно, в первом случае можно говорить о том, как не допустить второго раза, и человек берет ответственность за саму вспышку на себя, не переживает ее как нормативную. Во втором «сам/а виновата, видишь, как ты меня довела».

повторяемость и усиление: в первом случае насилие в себе пытаются понять, чтобы остановить. Во втором — насилие в себе оправдывают, чтобы продолжать.

Жизнь сложна, и вряд ли кто встретится с совсем «белым» и «совсем чёрным» вариантом, но если вы ближе к первому, стоит смотреть на парное взаимодействие и на то, как именно эскалируется конфликт, как помочь друг другу не уходить в ярость. Тут нужен поведенческий тренинг навыка «доносить» информацию другому, не «стуча» в него.

Если ближе ко второму, особенно если насилие приобретает характер регулярности, раз в месяц, раз в полгода — прогноз плохой.

Классика жанра: они ругались, потому что она не хотела, чтобы он шёл пить пиво с друзьями, он выходил, она встала у него на пути, он ее отпихивал, чтобы пройти, она физически упиралась, он ее стукнул: это потасовка, где оба чувствуют себя равно вовлечёнными. Она вправе возражать и пытается, тут все ближе к конфликту двух «субъектов».

Другая картина: он пришёл домой и вся семья тут же притихла и мобилизовалась «не злить, не раздражать», конфликт начинается самим абьюзером и как бы его ни «умасливаливали» — он его эскалирует, и несопротивление его распаляет также, как и любое робкое сопротивление. Тут все за то, что рефлексировать нужно не над взаимодействием, а над планами побега.

В жизни редки варианты в чистом виде: но можно посмотреть, если вы в подобных отношениях, к чему вы ближе.