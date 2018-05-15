Как москвичам пережить отключение горячей воды

Традиционно весной и летом горожанам приходится проходить недельное испытание — жить без горячей воды. В бой идут пяти-, десятилитровые кастрюли и чайники. «ВМ» узнала у советника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Чертаново Северное Марии Самокрутовой, зачем отключают горячую воду и подвергают москвичей такой проверке на стойкость.

— В первую очередь, отключение выполняется для того, чтобы у каждой управляющей организации была возможность на своей территории выполнить необходимые ремонтные работы, — рассказывает Мария Николаевна.

В этот момент вся система горячего водоснабжения пустая, поскольку вода полностью слита.

— У специалистов появляется возможность поменять все краны в подвале, задвижки, выполнить наладки манометров, барометров, произвести их замену, если нужно, — продолжает Самокрутова.

Кроме того, нередко можно увидеть, как каждое лето в каком-нибудь столичном дворе ведутся раскопки.

— В летний период также меняют и трубы. Есть дома, которые уже далеко не молодые, как и система водоснабжения. Зимой при наступлении холодов повышают давление и нагрев. Это сильно изнашивает трубы, соответственно они портятся, — отмечает советник.

Кроме того, специалисты готовят коммуникации к отопительному сезону. Основная задача — во время заморозков обеспечить бесперебойную работу всех элементов системы централизованного теплоснабжения.

В настоящее время горячую воду отключают на десять дней. Кстати, еще только в 2011 году приходилось ждать 14 дней. Годами ранее — аж 21 день.

«Вечерка» составила небольшой список мер, которые помогут с наименьшими страданиями пережить отключение горячей воды.

— Коллеги, живущие в районе, где горячую воду уже дали. Отличное время, чтобы наладить отношения с людьми, с которыми до этого приходилось только здороваться на лестничной клетке или на планерке.

— Соседи. Раньше наши бабушки и дедушки не стеснялись ходить к соседям за солью. Времена меняются. Теперь можно попросить не сахар или соль, а испробовать все возможности нагревателя воды (бойлера). Либо, если есть возможность, приобрести его самостоятельно.

— Баня. Конечно, придется попотеть, чтобы найти хорошую баню или сауну в районе. Но это стоит того — лучше бани может быть только хорошая баня. Специалисты утверждают, что регулярные походы в парилку отлично влияют на здоровье.

— Фитнес-клуб. Да, на время отключения горячей воды вполне можно начать принимать душ после занятий в спортзале. Почти во всех фитнес-клубах установлены бойлеры. К тому же, это отличный повод чаще начать заниматься спортом.

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