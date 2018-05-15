Международный день семьи: ТОП-10 счастливых пар Костромы

15 мая — международный день семьи. Не зря говорят, что успех каждого человека зависит не только от его собственных талантов и качеств, но и от людей, которые рядом. Журнал «Номер» в майском выпуске сделал обзор самых заметных пар Костромы. Каждый из них в отдельности — выдающаяся личность, но в паре со своими половинками они просто неотразимы.

Дмитрий и Лада ЖИГАНКОВЫ

Он — видный костромской бизнесмен и общественный деятель, руководитель и учредитель нескольких предприятий. Спортсмен, покоритель горных вершин. Она — яркая личность (в прямом смысле), которую сложно не заметить. К своей работе относится с величайшим уровнем ответственности, возглавляя один из самых успешных салонов красоты «Шанталь». Пара вместе воспитывает четверых детей, вместе ведет бизнес, путешествует по всему свету и готова поспорить с Бегбедером о том, что любовь живет не только три года!

Алексей и Вера ПЫЖИКОВЫ

Он — индивидуальный предприниматель. Она тоже очень деловая и предприимчивая девушка, владелица собственного ателье/шоурума женской и детской одежды @veras.love, развитием которого сейчас очень активно занимается. Вместе они очень любят путешествовать, мечтают объездить весь мир. Но сейчас главный совместный проект этой замечательной пары — сын Захар. Кстати, появился на свет совсем недавно — 14 апреля.

Максим и Мария ЕРИНЫ

Он — один из самых молодых и амбициозных политиков Костромской области, руководитель регионального управления по вопросам внутренней политики. Она — настоящая дива, телеведущая, неутомимый общественный деятель, сильная бизнес-леди, основавшая одну из самых популярных в Костроме школу танцев и, конечно, прекрасная мама. Много путешествуют вместе, воспитывают двоих замечательных детей, ставят благотворительные спектакли и организуют аукционы в помощь нуждающимся, словом, творят добро, и у них всегда всё получается.

Дмитрий и Евгения ДЮБИНЫ

Он занимается настоящим мужским делом — автомобилями — и знает о них практически всё. Химчистка, перешивка салона, удаление вмятин, царапин и сколов на кузове машины без покраски — Дмитрий в этом настоящий мастер. Она практически всю свою жизнь посвящает детям, владея центром ментальной арифметики. Красавица, умница, целеустремленная, веселая и самостоятельная, душа компании, бешено энергичная — так описывают Евгению друзья и близкие. А вместе они прекрасно дополняют друг друга — настоящая счастливая семья!

Александр и Ирина ХРАМОВЫ

Он — 35-летний успешный мужчина, построивший карьеру на ювелирной промышленности. Она — профессиональная домохозяйка и настоящая девушка, участница костромского женского круга «Рада», воспитывает трёх очаровательных сыновей. А вместе они счастливое семейство, которое прошлым летом отметило десятилетие супружеской жизни. Крепкая пара старается жить под девизом: «Нет отношений без ссор и обид. Сильные люди ссорятся, обижаются, но остаются вместе! Слабые — ищут замену».

Александр и Мария ПАНФИЛОВЫ

Он, вы не поверите, профессиональный консультант по астрологии и нумерологии! Ведический учёный и психолог с семилетним стажем — человек в нашем городке на вес золота! Она –предприниматель и признанный эксперт в недвижимости, знающий как можно улучшить свои жилищные условия без ипотеки. По совместительству Мария оптимист, жизнерадостный, открытый человек и заядлая банщица. А вместе они крепкая семейная пара, которой не страшны никакие бытовые неурядицы. Александр как настоящий психолог говорит об этом так: «Я не „помогаю“ своей жене. Моей жене помощник не нужен, ей нужен партнер. Я ее партнер по дому, и у нас разные функции в этом партнерстве, но исполнение домашних дел — это не „помощь“.

Светлана и Евгений ТУРКОВСКИЕ

Светлана — творческая натура, участница женского круга „Рада“, конструктор одежды, а Евгений посвятил себя точным наукам, он работает программистом. Они увидели друг друга на православную Троицу, взялись за руки на языческую Купалу и вот уже четырнадцать лет идут вместе. На этом пути были потери, были приобретения, а самыми дорогими находками стали двое чудесных сыновей.

Мария и Антон ПАВЛОВЫ

Мария — профессиональный организатор тематических фотосессий и фотограф, Антон — супервайзер нижегородского комбината. Они встретились абсолютно случайно, но этот миг оказался судьбоносным для обоих. Как оказалось, они жили рядом, но в упор не замечали друг друга. Сейчас, прожив 10 лет вместе и родив 2 красивых мальчишек, они стали одним целым, а тогда были слишком разные, несовместимые и очень далекие, как небо и земля. Звёзды сошлись в тот день. Они не могли не быть вместе, их соединила костромская земля.

Ксения и Максим ВИНОГРАДОВЫ

Счастливы вместе 2,5 года. С первой встречи они сразу нашли общий язык и всегда были на одной волне. Его семья стала её, она очень любит его родителей. Она отмечает, что особенно с бабулей у неё тёплые отношения. Взаимопонимание, активный отдых на природе — это про них! Она часто остается дома одна в связи с его работой, но очень скучает и всегда старается готовить вкусности. А он старается делать ей сюрпризы.

Раиса и Дмитрий СУСЛОВЫ

Семье Раисы и Дмитрия Сусловых почти 4 года, на момент свадьбы они уже были парой 10 лет. Раиса шла пешком на встречу к будущему мужу за 25 км, а все начиналось с обычного телефонного звонка. Тогда Раиса училась ещё в 9 классе. Сейчас у них растёт сокровище — дочка Валерия, в которой они души не чают. И благодарны тому дню, когда раздался телефонный звонок.