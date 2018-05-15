Девушка с отрубленными руками рассказала о реабилитации и суде над мужем‑извергом

Жертва мужа-садиста Маргарита Грачева из подмосковного Серпухова рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о ходе реабилитации покалеченной руки и о судебном процессе над своим мучителем.

«Дорогие подписчики, очень многие переживают и спрашивают последние новости. Небольшая информация по реабилитации в Санкт-Петербурге и судебным процессам. Весь апрель провела в Питере, в клинике имени Н. И. Пирогова на реабилитации левой кисти. Результатом лечения очень довольна. Врачи, медперсонал профессиональны, очень доброжелательны, знают свое дело, нацелены на результат», — поделилась девушка.

Маргарита отметила, что ей посчастливилось попасть к профессиональному реабилитологу кисти, которых в России не так много. Благодаря медику рука медленно, но верно «отвоевывает» прежние функции.

Также Грачева рассказала, что суд признал вменяемым мужчину, отрубившего своей супруге кисти рук.

«Суд по основному делу предположительно будет в конце мая — начале июня. Дмитрий Грачев признан вменяемым. 17 мая состоится уже третье заседание по лишению родительских прав, к сожалению судья пока не видит оснований для лишения», — добавила девушка.

В декабре прошлого года житель Серпухова Дмитрий Грачев, заподозрив супругу в измене, вывез ее в лес и отрубил девушке топором кисти рук, а также ранил в бедро. Медики сумели пришить одну из травмированных кистей, вторую спасти не удалось. Покалеченная девушка, у которой подрастают двое детей, проходит долгий путь реабилитации.

Ранее немецкие врачи сделали Маргарите функциональный бионический протез правой руки. Девушка выложила в соцсети фотографии, как держит своей новой рукой зонтик и делает искусственной кистью «козу».